Lago Puelo: Gran festejo del Día del Niño en el local de Crecer

Más de un centenar de niñas y niños disfrutaron de juegos, regalos y sorpresas junto a sus familias.

El local de Crecer de Lago Puelo se vistió de fiesta para celebrar el Día del Niño, en una jornada que convocó a más de cien niñas y niños que se acercaron junto a sus familias a compartir un momento especial.









Durante la actividad, los más pequeños recibieron juguetes y bolsitas de golosinas, además de participar de un espacio de encuentro y recreación pensado especialmente para ellos.

Desde la organización agradecieron la masiva participación y destacaron la importancia de generar este tipo de propuestas que fortalecen los lazos comunitarios. “Muchas gracias a todos”, expresaron desde el Equipo Crecer.