Más de 1.300 niños celebraron su día en una jornada solidaria en El Bolsón





La Municipalidad organizó un multitudinario festejo en el Polideportivo Municipal con juegos, espectáculos y la colaboración de vecinos, iglesias y comerciantes. El intendente Bruno Pogliano y el presidente del Concejo Deliberante, Agustín Guasco, destacaron la masiva convocatoria y el espíritu comunitario.

El Bolsón vivió este domingo una verdadera fiesta en el marco del Día del Niño, donde más de 1.300 chicos y chicas participaron de una jornada llena de juegos, espectáculos y sorpresas en el Polideportivo Municipal.

El intendente Bruno Pogliano remarcó la magnitud de la convocatoria y el esfuerzo colectivo que permitió concretar el evento: “Este año nos sorprendió la cantidad de chicos. El año pasado hablábamos de 700 u 800, hoy son más de 1.300 los que dijeron presente. Todo esto es posible gracias al trabajo del municipio, pero también a la colaboración espontánea de vecinos, iglesias evangélicas, comerciantes locales y de otras localidades que hicieron su aporte económico y humano”.





El jefe comunal destacó además que los espectáculos, como la presentación del personaje del Chavo del 8, “traen alegría y dejan un mensaje positivo para nuestros niños, que son el futuro. Queremos sembrar la semilla de un Bolsón inclusivo, que no deje a nadie atrás y que genere empleo por sobre todas las cosas”.

En esa línea, Pogliano valoró la presencia de familias de distintas localidades: “Los niños son ajenos a la política. Ellos merecen un futuro mejor y nuestra obligación es trabajar para mejorar su calidad de vida y la de sus padres. En un momento difícil como el actual, es fundamental que todos tengan un lugar de contención y puedan disfrutar por igual de su día especial”.









Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Agustín Guasco, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo: “Ellos son nuestro futuro, y eso nos impone una gran responsabilidad. Nos pone muy felices compartir esta jornada con tantas familias”.

El cierre del encuentro tuvo un tinte emotivo, cuando Pogliano y Guasco recordaron sus propias infancias en El Bolsón, entre juegos en la escuela, potreros y anécdotas compartidas con amigos.

De esta manera, la localidad andina reafirmó su espíritu solidario y comunitario en una jornada cargada de alegría que quedará en la memoria de cientos de familias.