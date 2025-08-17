Más de 1.300 niños celebraron su día en una jornada solidaria en El Bolsón

Noticias Del Bolson agosto 17, 2025





La Municipalidad organizó un multitudinario festejo en el Polideportivo Municipal con juegos, espectáculos y la colaboración de vecinos, iglesias y comerciantes. El intendente Bruno Pogliano y el presidente del Concejo Deliberante, Agustín Guasco, destacaron la masiva convocatoria y el espíritu comunitario.

El Bolsón vivió este domingo una verdadera fiesta en el marco del Día del Niño, donde más de 1.300 chicos y chicas participaron de una jornada llena de juegos, espectáculos y sorpresas en el Polideportivo Municipal.

El intendente Bruno Pogliano remarcó la magnitud de la convocatoria y el esfuerzo colectivo que permitió concretar el evento: “Este año nos sorprendió la cantidad de chicos. El año pasado hablábamos de 700 u 800, hoy son más de 1.300 los que dijeron presente. Todo esto es posible gracias al trabajo del municipio, pero también a la colaboración espontánea de vecinos, iglesias evangélicas, comerciantes locales y de otras localidades que hicieron su aporte económico y humano”.



El jefe comunal destacó además que los espectáculos, como la presentación del personaje del Chavo del 8, “traen alegría y dejan un mensaje positivo para nuestros niños, que son el futuro. Queremos sembrar la semilla de un Bolsón inclusivo, que no deje a nadie atrás y que genere empleo por sobre todas las cosas”.

En esa línea, Pogliano valoró la presencia de familias de distintas localidades: “Los niños son ajenos a la política. Ellos merecen un futuro mejor y nuestra obligación es trabajar para mejorar su calidad de vida y la de sus padres. En un momento difícil como el actual, es fundamental que todos tengan un lugar de contención y puedan disfrutar por igual de su día especial”.




Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Agustín Guasco, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo: “Ellos son nuestro futuro, y eso nos impone una gran responsabilidad. Nos pone muy felices compartir esta jornada con tantas familias”.

El cierre del encuentro tuvo un tinte emotivo, cuando Pogliano y Guasco recordaron sus propias infancias en El Bolsón, entre juegos en la escuela, potreros y anécdotas compartidas con amigos.

De esta manera, la localidad andina reafirmó su espíritu solidario y comunitario en una jornada cargada de alegría que quedará en la memoria de cientos de familias.












