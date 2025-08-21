Nuevas obras de infraestructura buscan potenciar el desarrollo de El Manso

E l Gobierno de Río Negro licitó nuevas obras de infraestructura para la Comisión de Fomento de El Manso con la finalidad de mejorar la vida cotidiana de las y los habitantes y a su vez favorecer el potencial turístico del destino a través de nuevos servicios.

Las obras comprenden la culminación del Predio Ferial, que jerarquizará el acceso al corredor turístico Río Manso con nuevos y mejorados espacios para los feriantes. La obra “Punto Ferias Río Villegas” cuenta con un presupuesto oficial superior a los $396 millones.





Además se realizará el alcantarillado sobre el Arroyo Seco, que permitirá resolver un problema de anegamiento en épocas de lluvias. Mejorando notablemente el desarrollo integral y turístico de El Manso.













En este sentido, Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, destacó que “todas estas obras se construirán con fondos provinciales, con la participación del Estado Rionegrino gracias a la decisión del Gobernador Weretilneck de llevar adelante un plan de obras que va a dar respuestas a diferentes necesidades en todo el territorio provincial y que tienen que ver con salud, educación, infraestructura y maquinarias”.













Por otra parte, el Comisionado de Fomento de El Manso, Carlos Almansa, agregó que “la obra del alcantarillado es muy importante para nuestra comunidad, más aún si pensamos en este lugar como un destino turístico, así que nos ayuda mucho en ese sentido al igual que la construcción del Predio Ferial”.





De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa impulsando la obra pública en distintos puntos de la Provincia, con el objetivo de favorecer el potencial de cada rincón del territorio y, en este caso, potenciar ampliamente el desarrollo local con fines turísticos que permitan a las y los turistas disfrutar de este pequeño paraíso de la Cordillera Rionegrina.