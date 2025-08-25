Plan Calor 2025: Continúa la distribución de gas y leña en El Bolsón



La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de El Bolsón informa que continúa la distribución de gas y leña en el marco del Plan Calor 2025.





La gestión del intendente Bruno Pogliano reafirma así su compromiso de garantizar el acceso a estos recursos esenciales para la calefacción, priorizando el bienestar de las familias que más lo necesitan durante el invierno.





Para más información, las y los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes, de 8 a 13 hs al 4492813, o acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Saavedra 2878.