Tres personas fueron hospitalizadas por intoxicación con monóxido de carbono en El Bolsón



En horas de la madrugada de este domingo, alrededor de las 2:00, Bomberos Voluntarios recibieron un llamado de emergencia que alertaba sobre un escape de gas en una vivienda ubicada en avenida Sarmiento Norte, entre Pueyrredón y Ángel del Agua.





Al llegar al lugar, las brigadas constataron la presencia de tres personas afectadas: un adulto y dos menores, quienes presentaban signos de intoxicación por monóxido de carbono. Las víctimas recibieron atención primaria en el domicilio y posteriormente fueron trasladadas al hospital local por personal de salud.





En el operativo trabajaron en conjunto Bomberos Voluntarios, Policía y el Hospital local. Según se informó, las tres personas evolucionan favorablemente y se encuentran fuera de peligro.





Las autoridades recordaron la importancia de mantener ventilados los ambientes y controlar periódicamente las instalaciones de gas para prevenir este tipo de incidentes, que suelen incrementarse durante la temporada invernal.