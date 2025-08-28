Provincia coordina instalación de 180 cámaras de seguridad en 19 ciudades

Los trabajos de modernización del sistema de videovigilancia, que incluyen nuevas cámaras y el reemplazo de equipos existentes, comenzará en los próximos días en Bariloche, Cipolletti y Dina Huapi, para luego expandirse a toda la provincia en un plazo de tres semanas.





El Subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Daniel Arcajo, fue el encargado de dar inicio a la planificación de los trabajos que llevará a cabo, la empresa rionegrina de soluciones tecnológicas. Esta intervención integral no solo abarca la colocación de nuevos dispositivos, sino también el reemplazo de equipos como parte del servicio de mantenimiento preventivo y evolutivo de la infraestructura tecnológica que la empresa tiene a su cargo.





La tarea de ALTEC es integral: además de la instalación física de los dispositivos, la empresa es responsable de garantizar la conectividad, la alimentación eléctrica estable y la gestión segura de los datos que se transmiten a los centros de monitoreo provinciales. Este enfoque asegura que cada cámara no solo quede instalada, sino que también esté operativa, en línea y contribuyendo efectivamente a la seguridad de los rionegrinos y rionegrinas.





“Estamos modernizando y fortaleciendo el sistema de seguridad con tecnología de punta, llegando a cada rincón de la provincia. Este trabajo conjunto con ALTEC es fundamental para brindar una respuesta concreta y eficaz”, señaló Arcajo.

En el marco del plan de inversión en Seguridad Ciudadana que impulsa el Gobierno de Río Negro, el Ministerio de Seguridad y Justicia y la empresa rionegrina ALTEC coordinan la instalación y modernización de 180 cámaras de videovigilancia en 19 localidades de la provincia, con una inversión total de más de $127 millones destinada a la adquisición de los nuevos equipos.