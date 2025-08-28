Provincia coordina instalación de 180 cámaras de seguridad en 19 ciudades

Noticias Del Bolson agosto 28, 2025

En el marco del plan de inversión en Seguridad Ciudadana que impulsa el Gobierno de Río Negro, el Ministerio de Seguridad y Justicia y la empresa rionegrina ALTEC coordinan la instalación y modernización de 180 cámaras de videovigilancia en 19 localidades de la provincia, con una inversión total de más de $127 millones destinada a la adquisición de los nuevos equipos.
Los trabajos de modernización del sistema de videovigilancia, que incluyen nuevas cámaras y el reemplazo de equipos existentes, comenzará en los próximos días en Bariloche, Cipolletti y Dina Huapi, para luego expandirse a toda la provincia en un plazo de tres semanas.

El Subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Daniel Arcajo, fue el encargado de dar inicio a la planificación de los trabajos que llevará a cabo, la empresa rionegrina de soluciones tecnológicas. Esta intervención integral no solo abarca la colocación de nuevos dispositivos, sino también el reemplazo de equipos como parte del servicio de mantenimiento preventivo y evolutivo de la infraestructura tecnológica que la empresa tiene a su cargo.

La tarea de ALTEC es integral: además de la instalación física de los dispositivos, la empresa es responsable de garantizar la conectividad, la alimentación eléctrica estable y la gestión segura de los datos que se transmiten a los centros de monitoreo provinciales. Este enfoque asegura que cada cámara no solo quede instalada, sino que también esté operativa, en línea y contribuyendo efectivamente a la seguridad de los rionegrinos y rionegrinas.

“Estamos modernizando y fortaleciendo el sistema de seguridad con tecnología de punta, llegando a cada rincón de la provincia. Este trabajo conjunto con ALTEC es fundamental para brindar una respuesta concreta y eficaz”, señaló Arcajo.










