Trabajadores municipales intensifican las protestas frente al municipio en reclamo de mejoras salariales.

Noticias Del Bolson agosto 22, 2025




Este jueves se realizó una nueva manifestación frente al edificio municipal encabezada por las referentes gremiales Rosa Mesa y Sandra Contreras, quienes denunciaron la falta de avances en las negociaciones paritarias correspondientes al segundo semestre de 2025.

“Ya llevamos dos meses tratando de que el Ejecutivo se siente a trabajar con nosotros en la paritaria, y ante la negativa hemos decidido sostener nuestro plan de lucha con asambleas todos los días frente a la Municipalidad”, señaló Rosa Mesa.

Según detalló la dirigente, el salario más bajo de un trabajador municipal ronda actualmente los $698.000 pesos de bolsillo, con incrementos de apenas mil pesos entre categoría y categoría. Frente a este escenario, el municipio ofreció una suma fija de $60.000 pesos hasta diciembre, lo que fue rechazado de manera unánime en las asambleas.

“Nosotros a eso le decimos no. Mandamos una propuesta salarial por asamblea y la respuesta fue ninguneo y descalificación, tanto a las asociaciones gremiales como a la propia asamblea de los trabajadores”, expresó Mesa, subrayando que el Ejecutivo “no se está sentando a dialogar con buena fe”.

Las representantes adelantaron que las medidas de fuerza continuarán diariamente hasta obtener una respuesta concreta y un cierre paritario acorde a la situación económica. “Necesitamos que el intendente dé la cara y se siente con nosotros a trabajar. No vamos a detenernos hasta lograr una recomposición salarial justa”, remarcaron.











(k)