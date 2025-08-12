Único representante latinoamericano en el Congreso Internacional de Lúpulo: el ingeniero agrónomo Hernán Testa llevó a El Bolsón hasta Alemania





A su regreso de Alemania, el ingeniero agrónomo Hernán Testa dialogó sobre su reciente participación en el Congreso Internacional de Lúpulo, que se realiza cada dos años y reúne a los principales referentes del sector en el mundo. Testa fue el único latinoamericano presente en esta edición.





“Debo decir que gente que hizo camino y que sigue haciendo… yo sigo aprendiendo de los que producen lúpulo. Me considero, además de ser ingeniero agrónomo, buen productor de lúpulo por estar asociado a la empresa que más lúpulo produce: Patagonia Lúpulos Andinos, y además bastante entusiasta, apasionado, por eso hago estos viajes de capacitación y de compartir conocimiento”, expresó.





El especialista recordó que el encuentro anterior había sido en Liubliana, Eslovenia, “también país muy lupulero que influenció mucho el lúpulo en Argentina” y detalló que esta vez se desarrolló en Spalt, “un pueblito lupulero de Baviera del sur de Alemania que hace siglos, en el año 1600, era el centro mundial de comercio y determinación de calidad de lúpulo en el mundo. Hoy no es la principal zona lupulera, pero sigue siendo muy importante”.





Testa describió que, al llegar, “hay un cartel que dice que todos los habitantes de ese pueblo, de alguna manera directa o indirecta, están vinculados a la producción del lúpulo. El pueblo, claro, se respira lúpulo. Tiene una característica muy particular: es la última cervecería que queda en Alemania que le pertenece al municipio, es decir, que el intendente de Spalt necesariamente es el gerente de la cervecería… no el maestro cervecero, pero asume la intendencia y es el principal de la cervecería porque le pertenece al municipio”.













En un plano más personal, comentó que la visita tuvo “casi una cuota romántica”, ya que Spalt está directamente vinculado con la historia del lúpulo en El Bolsón: “Todos esos lúpulos silvestres que encontramos en El Bolsón… son de tallo rojo, de la variedad Spalt, que son los primeros que llegaron cuando, en la década del 50, don Budineck empezó a cultivar lúpulo. Estoy seguro de que son de esas mismas plantas que llegaron de allá. De hecho, nosotros cultivamos una hectárea de Spalt porque es el mejor lúpulo para hacer una cerveza tipo pilsen”.













Sobre el nivel del encuentro, Testa destacó: “Siempre me encuentro con gente que sabe muchísimo. Muchas veces los disertantes son de universidades de Europa o de institutos… Europa tiene tres institutos que serían como un INTA pero solamente de lúpulo. Este año viajé a Europa una semana antes para poder conocer y estar en el Instituto de Investigaciones de Lúpulo de República Checa, que es una potencia lupulera. Es un congreso que convoca mucha gente de las grandes lupuleras del mundo y de las pequeñas, como yo, y de las cervecerías más grandes del mundo como Kirin en Japón o Estrella Galicia”.





El Bolsón en el mapa mundial del lúpulo

Consultado sobre la producción local frente a las potencias internacionales, el ingeniero reflexionó: “No todo es tecnología de maquinarias y de productos químicos. Muchas veces es tecnología de procesos. Nunca vamos a estar a la altura de Estados Unidos, donde las empresas de lúpulo son monstruosas… cualquier empresa chica de la zona núcleo (Washington, Oregón e Idaho) es más grande que todo El Bolsón y Lago Puelo juntos en hectáreas”.

















En la actualidad, explicó, “Patagonia Lúpulos Andinos es la más grande de la comarca con 90 hectáreas, porque además de sus campos, explota otros que dejaron de producir sus dueños pero siguen activos bajo esta SRL. Nuestro modelo es más europeo. Hay cosas de Estados Unidos que no son replicables por una cuestión de escala”.





Finalmente, Testa puso en valor el equipamiento y la calidad del lúpulo local: “En maquinaria, nuestra empresa tiene tecnología marca Wolf, tope de gama, que nos permite producir un lúpulo realmente de calidad alemana: limpio, entero, sin rotura. Pero además, en estos congresos muchas veces nos traemos tecnología de procesos… y no estamos produciendo lúpulo en cualquier lugar, lo estamos haciendo en un paisaje espectacular de altísimo valor turístico. El Bolsón, año tras año, asume un rumbo turístico cada vez más marcado”.

Mirada hacia el próximo Congreso Comarcal del Lúpulo

Antes de concluir, Testa se refirió al evento que tendrá lugar en la región: “Ahora nos estamos preparando para el próximo Congreso Comarcal del Lúpulo, que es una instancia muy valiosa para mostrar lo que hacemos acá, compartir con productores de la zona y también recibir a gente de afuera que se interesa por nuestra producción. Creo que es clave que sigamos fortaleciendo estos espacios porque nos permiten crecer como comunidad lupulera y mejorar entre todos”.