UNTER El Bolsón inicia la construcción de su nueva sede tras más de 25 años de espera



Una noticia largamente esperada por la docencia rionegrina se hizo realidad: comenzó la construcción de la nueva sede de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) en El Bolsón, un proyecto que llevaba más de dos décadas postergado. Una noticia largamente esperada por la docencia rionegrina se hizo realidad: comenzó la construcción de la nueva sede de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) en El Bolsón, un proyecto que llevaba más de dos décadas postergado.





La secretaria de Acción Social de la seccional local, María Inés Martín, expresó la alegría de la conducción gremial por el inicio de la obra: “Es una satisfacción enorme poder presentar este proyecto que tanto estuvimos esperando. Después de 25 años de gestiones, logramos destrabar las cuestiones burocráticas y empezar a concretar un espacio acorde a lo que merecen nuestras afiliadas y afiliados”.

Por su parte, Lisandro Ciavaglia, referente de la conducción, detalló las características del futuro edificio: contará con oficinas administrativas, un salón de usos múltiples con capacidad para más de 100 personas, dos aulas para encuentros pedagógicos y un espacio comunitario con parrilla. Además, se prevé la posibilidad de ofrecer alojamiento o convenios turísticos que fortalezcan el vínculo de los afiliados con la región.

El proyecto, valuado en más de 300 millones de pesos, tiene un plazo de ejecución de un año. Según adelantaron desde la conducción local, la obra se desarrollará con mano de obra de trabajadores y trabajadoras del propio Bolsón y priorizando el compre local, lo que impactará de manera positiva en la economía de la ciudad.





Actualmente, la seccional funciona en una vivienda precaria que no reúne las condiciones de accesibilidad necesarias. “Es vital contar con un edificio nuevo, moderno e inclusivo. El lugar donde funcionamos hoy no está preparado ni siquiera para recibir a personas con movilidad reducida”, agregó Martín.





La expectativa es que en un año el sindicato pueda inaugurar oficialmente la nueva sede y ofrecer servicios que históricamente estuvieron presentes en otras delegaciones de la provincia. Mientras tanto, la conducción ya proyecta cómo será el uso de los espacios y sueña con convertir la futura sede en un punto de encuentro sindical, cultural y social para toda la comunidad educativa de la comarca.