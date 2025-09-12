Avanza la construcción de la nueva delegación del Servicio Nacional del Manejo del Fuego en Golondrinas







La obra de la nueva delegación del Servicio Nacional del Manejo del Fuego continúa a buen ritmo en el sector de Golondrinas, una iniciativa largamente esperada por los brigadistas que buscan contar con instalaciones modernas y funcionales.





El jefe del Servicio, Walter Jungwirth , detalló el estado de los trabajos durante una recorrida por el lugar: “El edificio tendrá una superficie de 925 metros cuadrados. Actualmente, se están completando las plateas y columnas, y avanzamos en la preparación de los encadenados y la disponibilidad de materiales para el levantamiento de paredes”, explicó.

Jungwirth recordó que la delegación funciona actualmente en un edificio prestado desde 1996, una infraestructura que ya no alcanza a cubrir las necesidades del personal: “Durante treinta años hemos trabajado en espacios históricos, pero limitados. Hoy, el servicio se encuentra distribuido en tres lugares distintos, lo que dificulta la concentración del personal y el desarrollo de tareas logísticas y administrativas”, afirmó.

La nueva construcción permitirá concentrar al personal en un solo lugar y optimizar las operaciones. Además, se proyecta que contará con un helipuerto, un centro perimetral y áreas adicionales que serán desarrolladas en etapas futuras. “Hay varios proyectos que se implementarán por etapas: la infraestructura principal, el parque de vehículos, el avión para el helipuerto y otros proyectos estratégicos que iremos incorporando a medida que avancemos”, añadió Jungwirth.

La obra no solo busca mejorar las condiciones laborales de los brigadistas, sino también fortalecer la capacidad operativa del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, asegurando una respuesta más rápida y eficiente frente a emergencias en la región.