Avanzan las obras de infraestructura del plan 28 viviendas

La Municipalidad de El Hoyo continúa adelante con los trabajos en el sector de las 28 viviendas de El Pedregoso en la instalación de las redes de agua y energía eléctrica.





Estas obras permitirán gestionar la continuidad del proyecto habitacional ante los organismos e instituciones pertinentes.

Claudio Aguayo, Secretario de Planeamiento y Obras Públicas manifestó: "es muy importante el avance que estamos logrando, no solo para finalizar esta etapa sino para gestionar la próxima etapa de la construcción. Estamos finalizando las instalaciones eléctricas y de agua de red", afirmó el funcionario local.

En esta etapa, se están realizando las conexiones domiciliarias de agua. El procedimiento requiere abrir con maquinaria pesada debido a la dureza del terreno y completar manualmente los detalles: colocar la montura, la manguera y la canilla sobre la red ya instalada.





De manera paralela, se prevé continuar con la conexión eléctrica para dejar en condiciones las viviendas. Los trabajos ya se encuentran en su tramo final.