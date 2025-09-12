Charla abierta sobre prevención de incendios de interfase. Bariloche

Por esto, se realizará una charla abierta a vecinas y vecinos que deseen participar, sobre prevención de incendios y educación ambiental. La cita será el jueves 18 en el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) a las 18 horas.





La actividad se realizará en el Aula Magna del Instituto de Formación Docente Continua de Bariloche (John O’Connor 1757) y está dirigida a estudiantes, docentes, organizaciones y público en general, con el propósito de reflexionar sobre los incendios en la región, su prevención y cómo trabajarlos desde la escuela para construir conciencia y acción colectiva.





Participan de la Mesa el SPLIF Bariloche, IFDC Bariloche - Programa de Educación Ambiental Integral, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Parque Nacional Nahuel Huapi - ICE, Protección Civil MSCB. ANB

Foto archivoLa jornada se realizará el próximo jueves 18 y participarán distintas instituciones.En medio de un invierno seco, las preocupaciones por los incendios forestales, aumentan. En este contexto, se realizan distintas acciones para delinear un trabajo conjunto de las instituciones para la prevención y lucha de estos siniestros, y también se busca involucrar a la comunidad y generar conciencia.