Discapacidad: IPROSS garantiza prestaciones, pese al ajuste nacional

Con una decisión política clara del Gobierno de Río Negro, IPROSS sostiene un modelo de gestión que asegura igualdad de acceso y controles permanentes a través de auditorías médicas y administrativas, garantizando el uso eficiente y responsable de los recursos públicos destinados a personas con discapacidad y adultos mayores.





Prestaciones garantizadas, a pesar del contexto de restricción nacional

Las coberturas incluyen rehabilitación, internación domiciliaria, centros de día, geriátricos, cuidados en domicilio, acompañamiento terapéutico, servicios de enfermería, provisión de medicamentos y pañales, e inserción laboral. Cada prestación se gestiona en las delegaciones, tras un proceso de auditoría previa que valida diagnósticos, pertinencia médica y adecuación normativa.





El Instituto cuenta además con un sistema de trazabilidad normativa que respalda cada expediente en resoluciones vigentes de la Junta de Administración (482/11, 579/24, 496/25, 391/25, 501/25 y 408/25), garantizando respaldo jurídico y control documental en todas las etapas.





Inversión concreta al servicio de las personas

Solo en julio, IPROSS destinó:





$511 millones en rehabilitación para 2.400 afiliados.

$204 millones en acompañamiento terapéutico para 140 afiliados

$155 millones en cuidados en domicilio para 110 afiliados.

$210 millones en internación domiciliaria para 110 afiliados.

$90 millones en prestaciones geriátricas.

$7,5 millones en pañales (4.500 unidades).

La obra social mantiene además los pagos al día en reintegros por discapacidad, priorizando a las familias en su esquema de cancelaciones. Durante agosto, se regularizaron los pagos a todas las instituciones y asociaciones que brindan servicios en Río Negro. También se entregaron elementos ortopédicos y protésicos —sillas de ruedas, andadores, bipedestadores y elevadores hidráulicos— que impactan directamente en la calidad de vida y autonomía de las personas beneficiarias.

Supervisión constante y compromiso institucional

“A contramano del retiro del Estado Nacional en áreas sensibles, IPROSS reafirma su rol en las coberturas de prestaciones para personas con discapacidad, consolidando un modelo que combina transparencia, sensibilidad social y auditorías permanentes en terreno que evitan abusos y ratifican el compromiso con las familias”, expresó la Presidenta de IPROSS, Marcela Ávila.

