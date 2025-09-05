El Bolsón: fondos provinciales para el techo de la terminal y más obras

El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Bruno Pogliano encabezaron una jornada de acompañamiento provincial en El Bolsón, con la entrega de aportes para obras estratégicas de la comunidad. Con fondos de Río Negro se finalizará el techo de la terminal de ómnibus, se avanzará en el colector pluvial de calle Alberti y se construirá el Centro de Salud provisorio de Mallín Ahogado.

También hubo entrega de escrituras a familias, reconocimientos a soldados continentales de Malvinas y la firma de convenios de tierras y del programa CapacitArte.

Entrega de aportes

En el marco del programa Junto al Municipio, el Gobernador Alberto Weretilneck entregó un aporte de $100 millones al Intendente Bruno Pogliano para finalizar el techo de la terminal de ómnibus, una obra esencial que permitirá brindar un servicio eficiente, cómodo y seguro a residentes y turistas. El monto total de la obra supera los $698 millones.

El segundo aporte entregado corresponde a $40 millones, que será destinado a la obra de colector pluvial de calle Alberti, que mejorará significativamente la calidad de vida de 340 familias de la localidad. El monto total de esta obra asciende a $261 millones.

Otro aporte, de $27 millones, financiará la construcción del Centro de Salud provisorio de Mallín Ahogado, hasta que se concrete el definitivo, alcanzado por los incendios forestales. El monto de la obra es de $57,7 millones.

El Gobierno Provincial también entregó un aporte de $23 millones al Municipio para finalizar seis viviendas en ejecución.

“Cada aporte refleja la decisión de acompañar a la comunidad con hechos concretos. Sabemos lo que necesita El Bolsón y estamos acá para dar respuestas, aun en un contexto muy difícil”, afirmó Weretilneck.

Por su parte, el Intendente Bruno Pogliano remarcó: “La Provincia no solo está presente, sino que impulsa obras estratégicas en un momento donde el Gobierno Nacional se retiró y no hace nada. Ese acompañamiento marca la diferencia y nos permite seguir proyectando futuro”.

Reconocimiento a soldados, escrituras y personerías jurídicas

Durante la jornada, el Gobierno Provincial entregó certificados y medallas a soldados continentales rionegrinos de El Bolsón, para reconocer su sacrificio y contribución a la defensa de la soberanía nacional durante la guerra de Malvinas.

Asimismo, la Provincia entregó las escrituras de sus hogares a nueve familias de la localidad, que fueron gestionadas y tramitadas por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, en conjunto con el Colegio de Escribanos de Río Negro. Desde hoy, estas familias cuentan con más seguridad jurídica y la tranquilidad de una herencia segura para sus seres queridos.

También se entregaron personerías jurídicas a la Asociación Civil Garra de Puma, que promueve el taekwondo y la participación deportiva; y a la Fundación Laboratorio de Ideas por una Democracia Ambiental, que impulsa el mejoramiento de la calidad humana a través de iniciativas de desarrollo sostenible, con eje democrático y ambiental.

Finalmente, se firmaron convenios de tierras con distintas instituciones locales y se presentó el programa CapacitArte, que ofrece capacitaciones gratuitas a la comunidad.