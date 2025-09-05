El Bolsón: fondos provinciales para el techo de la terminal y más obras

También hubo entrega de escrituras a familias, reconocimientos a soldados continentales de Malvinas y la firma de convenios de tierras y del programa CapacitArte.
Entrega de aportes
En el marco del programa Junto al Municipio, el Gobernador Alberto Weretilneck entregó un aporte de $100 millones al Intendente Bruno Pogliano para finalizar el techo de la terminal de ómnibus, una obra esencial que permitirá brindar un servicio eficiente, cómodo y seguro a residentes y turistas. El monto total de la obra supera los $698 millones.
El segundo aporte entregado corresponde a $40 millones, que será destinado a la obra de colector pluvial de calle Alberti, que mejorará significativamente la calidad de vida de 340 familias de la localidad. El monto total de esta obra asciende a $261 millones.
Otro aporte, de $27 millones, financiará la construcción del Centro de Salud provisorio de Mallín Ahogado, hasta que se concrete el definitivo, alcanzado por los incendios forestales. El monto de la obra es de $57,7 millones.
El Gobierno Provincial también entregó un aporte de $23 millones al Municipio para finalizar seis viviendas en ejecución.
“Cada aporte refleja la decisión de acompañar a la comunidad con hechos concretos. Sabemos lo que necesita El Bolsón y estamos acá para dar respuestas, aun en un contexto muy difícil”, afirmó Weretilneck.
Por su parte, el Intendente Bruno Pogliano remarcó: “La Provincia no solo está presente, sino que impulsa obras estratégicas en un momento donde el Gobierno Nacional se retiró y no hace nada. Ese acompañamiento marca la diferencia y nos permite seguir proyectando futuro”.
Reconocimiento a soldados, escrituras y personerías jurídicas
Durante la jornada, el Gobierno Provincial entregó certificados y medallas a soldados continentales rionegrinos de El Bolsón, para reconocer su sacrificio y contribución a la defensa de la soberanía nacional durante la guerra de Malvinas.
Asimismo, la Provincia entregó las escrituras de sus hogares a nueve familias de la localidad, que fueron gestionadas y tramitadas por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, en conjunto con el Colegio de Escribanos de Río Negro. Desde hoy, estas familias cuentan con más seguridad jurídica y la tranquilidad de una herencia segura para sus seres queridos.
También se entregaron personerías jurídicas a la Asociación Civil Garra de Puma, que promueve el taekwondo y la participación deportiva; y a la Fundación Laboratorio de Ideas por una Democracia Ambiental, que impulsa el mejoramiento de la calidad humana a través de iniciativas de desarrollo sostenible, con eje democrático y ambiental.
Finalmente, se firmaron convenios de tierras con distintas instituciones locales y se presentó el programa CapacitArte, que ofrece capacitaciones gratuitas a la comunidad.
