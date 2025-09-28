El Bolsón reluce su oferta turística en la FIT 2025 con fuerte presencia y actividad promocional

El stand de El Bolsón recibió a miles de visitantes en la la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires. El secretario de Turismo local remarcó el impacto del evento para posicionar el destino a nivel nacional e internacional.

El Bolsón volvió a ser protagonista en la FIT 2025 (Feria Internacional de Turismo de América Latina), que se desarrolla del 27 al 30 de septiembre en el predio de La Rural, Palermo, Buenos Aires.

Según declaraciones al medio Noticias del Bolsón, el secretario de Turismo de la localidad, Nicolás Distchenky, señaló que “fueron miles las personas” que visitaron el stand del municipio durante estos días, destacando también que el reconocido cocinero internacional Juan Ferrara pasó por allí. La comitiva de El Bolsón permanecerá en la Ciudad Autónoma realizando actividades promocionales y un workshop destinado a continuar fortaleciendo su presencia en el mercado turístico nacional e internacional.

Desde el contexto de la FIT 2025, se espera un evento de fuerte alcance: se proyecta la participación de más de 135 mil visitantes, 55 países y la representación de todas las provincias argentinas. El lunes 29 y martes 30, el evento estará reservado al público profesional del turismo, mientras que el fin de semana es abierto al público general.





Dentro de las actividades paralelas que organiza la provincia de Río Negro —de la cual El Bolsón forma parte regional— se destaca la presencia gastronómica con ingredientes locales. En el stand provincial, el chef Francisco Ventura ofrecerá degustaciones con trufa negra de El Bolsón, trucha ahumada y quesos artesanales, explicando cómo esos productos se inscriben en la matriz productiva local.

La FIT constituye una de las ferias de turismo más importantes de América Latina, convocando a operadores, agencias, medios, organismos oficiales y destinos regionales en un espacio de promoción, rondas de negocio y visibilidad internacional.

Para El Bolsón, la participación en este tipo de eventos representa una oportunidad estratégica para reforzar su posicionamiento, atraer nuevos visitantes y generar alianzas en la industria turística.