El Hoyo será sede de capacitación municipal de la Fundación Adenauer



La localidad de El Hoyo se prepara para recibir una capacitación destinada a fortalecer la gestión municipal y mejorar la atención a la comunidad. La iniciativa, impulsada por la Fundación Adenauer, se llevará a cabo los días 13 y 14 de noviembre y estará dirigida principalmente a funcionarios y personal de primera y segunda línea del municipio, así como a concejales y empleados municipales de localidades vecinas de Chubut y Río Negro.





El intendente de El Hoyo, César Salamín, destacó la importancia de la capacitación : “Cuando recibimos la propuesta de la Fundación Adenauer la tomamos muy bien. Creemos que será un excelente momento para que nuestros empleados públicos, quienes día a día atienden a los vecinos, puedan capacitarse y fortalecer la sinergia con la comunidad. Además, la invitación está abierta al Consejo Deliberante, porque entendemos que la gestión municipal se mejora trabajando juntos”.





Por su parte, Hernán Gómez, representante del Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas y colaborador de la Fundación Adenauer, explicó los objetivos de la capacitación: “La fundación tiene presencia en más de 60 países y trabaja desde hace años en Argentina, buscando optimizar la gestión municipal. Nuestro curso de fortalecimiento municipal y desarrollo local está diseñado para funcionarios, concejales y personal de planta permanente de los municipios, con el objetivo de mejorar la atención a los ciudadanos y la eficiencia de los servicios públicos”.





Gómez subrayó que, aunque el curso se aplica de manera general a nivel nacional, prioriza la región de la Patagonia y ha sido dictado en provincias como San Juan, Salta y Misiones. La capacitación será abierta a representantes de gobiernos municipales locales, fomentando así un intercambio de experiencias y buenas prácticas entre distintos municipios.





Con esta iniciativa, El Hoyo se posiciona como un referente en la región en cuanto a capacitación y profesionalización de la gestión municipal, consolidando un modelo de atención más cercano y eficiente hacia los vecinos.