Fue extinguido el incendio en El Manso



Luego de varias jornadas de trabajo y monitoreo, el SPLIF dio por extinguido el incendio ocasionado por una quema en el Cerro Montura, El Manso. Se trata del cuarto incendio ocurrido en pleno invierno y que está asociado de forma directa a los trabajos de reducción de combustible habituales en la región. Luego de varias jornadas de trabajo y monitoreo, el SPLIF dio por extinguido el incendio ocasionado por una quema en el Cerro Montura, El Manso. Se trata del cuarto incendio ocurrido en pleno invierno y que está asociado de forma directa a los trabajos de reducción de combustible habituales en la región.





El incendio abarcó 11,62 hectáreas compuestas en un 14% de Lenga, 34% de Matorral y 52% de pastizal. El trabajo incluyo el ascenso a pie de combatientes con herramientas de zapa ya que se trata de un lugar sin acceso al agua para combate. Se destaca la colaboración de pobladores del lugar.





Pese a las recientes lluvias, estamos ante un año significativamente más seco y templado de lo habitual por lo que queda poco tiempo antes de la interrupción de las quemas. Se recuerda a la población que es fundamental generar una zona defendible alrededor de la vivienda antes de que llegue la temporada.





Toda quema debe ser realizada con extrema precaución, permaneciendo en el lugar con herramientas y agua suficiente para dejar extinguido el fuego cuando se retiran.

Ante cualquier escape llamar pronto al 103