Guasco asumió como intendente interino de El Bolsón y anunció un plan de obras y mantenimiento urbano

El presidente del Concejo Deliberante, Agustín Guasco, se hizo cargo del Ejecutivo municipal por 30 días debido a la licencia política de Bruno Pogliano. El funcionario adelantó un programa de bacheo, reparación de calles y trabajos de mantenimiento en espacios públicos.





El Bolsón cuenta desde esta semana con un intendente interino: Agustín Guasco, presidente del Concejo Deliberante, quien asumió el cargo tras la licencia política solicitada por el intendente Bruno Pogliano, candidato suplente a senador nacional. Durante un mes, Huasco conducirá el Ejecutivo municipal mientras la presidencia del Concejo queda a cargo del concejal Lucas Castillo.





En diálogo con la prensa, el jefe comunal interino aseguró que su gestión seguirá la línea de trabajo definida por Pogliano y su equipo. En ese marco, anunció el inicio de un plan de reparación vial y bacheo en diferentes arterias de la ciudad, aprovechando la mejora de las condiciones climáticas.













“Sabemos la necesidad y la demanda que hay en las calles de ripio, y que en invierno las tareas son más complicadas por el frío y el agua. Ahora que el tiempo acompaña, estamos organizando los trabajos y comunicando a la comunidad qué sectores estarán intervenidos para facilitar la circulación vehicular”, señaló Huasco.





Las obras ya comenzaron en los bulevares Belgrano, Perito Moreno y 25 de Mayo, donde además se realizan tareas de automatización del riego y reparación de baches. Los trabajos continuarán en la entrada de calle 25 de Mayo hacia el barrio Esperanza.





Por otra parte, Guasco destacó la extensión del Plan Calor por un mes más, tras el anuncio del gobernador, y confirmó que se intensificarán las tareas de limpieza urbana y barrido de calles, además de la planificación para el recambio del servicio de riego durante la temporada estival.













“Mi compromiso es dar continuidad al esquema de gestión, con un fuerte énfasis en lo social y en las obras de mantenimiento que la comunidad necesita”, concluyó.

Legislar lo que se puede ejecutar

Guasco también reflexionó sobre su doble rol como legislador y ejecutivo: “Pasar de generar normativa a ejecutarla es un cambio de perspectiva, pero forma parte de un círculo de trabajo en equipo. Es fundamental proyectar y ejecutar de manera equilibrada, para que lo que se legisla pueda realmente cumplirse y beneficiar a la comunidad”.













“La clave está en equilibrar lo que podemos legislar con lo que podemos ejecutar. Cuando ese equilibrio se logra, las acciones se ven reflejadas en la calle y la comunidad percibe los resultados concretos”, concluyó Guasco, resaltando que su prioridad es trabajar de manera efectiva dentro de la cadena de gestión municipal.