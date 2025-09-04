Homenaje en El Bolsón a víctima de los incendios forestales Angel Reyes

En un emotivo acto realizado en El Bolsón, autoridades provinciales, vecinos y familiares rindieron homenaje a Angel Reyes, víctima fatal de los incendios forestales que azotaron la región a partir del 30 de enero. La ceremonia contó con la presencia del gobernador y funcionarios locales, quienes destacaron el acompañamiento y la solidaridad que emergieron en uno de los momentos más duros de la comunidad.





Durante el encuentro se recordó especialmente a Don Ángel Reyes, fallecido el 1° de febrero, y se reconoció el esfuerzo de brigadistas del SPLIF, bomberos voluntarios y vecinos que enfrentaron el fuego “con lo que tenían a mano” en una tarea titánica.

Las palabras de los oradores hicieron hincapié en que, pese a la tragedia, El Bolsón demostró unidad y fortaleza como comunidad. Asimismo, se resaltó la importancia de la etapa actual: la reconstrucción y la reforestación de las zonas afectadas, en un camino que busca sanar las heridas y recuperar el entorno natural de la región.