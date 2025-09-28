Incendio en Loma del Medio: fue controlado por vecinos y no hubo heridos

Noticias Del Bolson septiembre 28, 2025


Se registró un incendio en una vivienda ubicada en el barrio Almafuerte, en el sector de Loma del Medio, sobre el callejón John Lennon, a unos 300 metros del centro comunitario del barrio.

El aviso fue recibido a través del sistema de emergencias 911, y rápidamente se dio intervención a los Bomberos Voluntarios de El Bolsón y a la Policía local. Al arribar al lugar, las llamas ya estaban siendo controladas por los propios vecinos y los propietarios de la vivienda afectada.




Los bomberos procedieron a realizar una inspección con cámara térmica, logrando detectar y sofocar algunos puntos calientes para evitar una posible reignición del fuego.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro. En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía de Río Negro.











