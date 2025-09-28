Incendio en Loma del Medio: fue controlado por vecinos y no hubo heridos

Se registró un incendio en una vivienda ubicada en el barrio Almafuerte, en el sector de Loma del Medio, sobre el callejón John Lennon, a unos 300 metros del centro comunitario del barrio.





El aviso fue recibido a través del sistema de emergencias 911, y rápidamente se dio intervención a los Bomberos Voluntarios de El Bolsón y a la Policía local. Al arribar al lugar, las llamas ya estaban siendo controladas por los propios vecinos y los propietarios de la vivienda afectada.









Los bomberos procedieron a realizar una inspección con cámara térmica, logrando detectar y sofocar algunos puntos calientes para evitar una posible reignición del fuego.





Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro. En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía de Río Negro.