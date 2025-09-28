Torres encabezó un multitudinario acto en Lago Puelo con anuncios de obras clave para la Comarca Andina









El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reunió a más de mil personas y a todos los intendentes de la región en un acto en Lago Puelo. Destacó la unidad y anunció avances en energía, infraestructura y gas para más de 12 mil familias.





El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó este sábado un masivo acto en Lago Puelo que reunió a más de un millar de vecinos y a los intendentes de la región, entre ellos César Salamín e Iván Fernández. Allí, el mandatario provincial remarcó la importancia de la unidad patagónica frente a lo que calificó como “un centralismo político que muchas veces se mira el ombligo y no mira el resto del cuerpo”.













Torres destacó la inauguración de la obra del Coihue, que permitirá duplicar la capacidad energética de la Comarca Andina, y la puesta en marcha de la sede central para brigadistas de Chubut, Río Negro, Neuquén y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, una construcción que llevaba años paralizada y que se terminó con recursos propios. Además, adelantó que en poco tiempo se habilitará un gasoducto que beneficiará a más de 12.000 familias, tanto de Chubut como de provincias vecinas.





“Estamos haciendo estas obras en un contexto difícil, de crisis, con austeridad, con creatividad y hermanados como pueblo chubutense, pero también patagónico”, señaló Torres, al tiempo que resaltó la pluralidad política presente en el acto: “Acá hay justicialistas, radicales, vecinalistas, todos peleando por tener representantes que defiendan los derechos de los chubutenses”.





Basta de Milei o Cristina

El mandatario también envió un mensaje político: “No podemos volver a la corrupción ni a la tragedia educativa. Para eso tenemos que despojarnos de mezquindades y defender lo nuestro con la bandera de Chubut, no siendo alcahuetes de Milei o de Cristina. Yo quiero discutir desarrollo para mi provincia, y creo que podemos lograrlo”.













Con un tono enfático, Torres cerró su discurso apelando a la memoria colectiva: “Los pueblos que tienen memoria son los que salen adelante. No podemos volver a un Chubut que nos avergonzó durante mucho tiempo. Hoy estamos logrando un renacer de un sentimiento de pertenencia que es fundamental para las futuras generaciones”.