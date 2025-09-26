Un paso importante con la nueva estación transformadora de Coihue







Los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck , y de Chubut, Ignacio Torres, encabezaron este viernes la visita a la flamante estación transformadora de Coihue, que comenzó a operar en las últimas horas y que promete marcar un antes y un después en la provisión de energía eléctrica para toda la Comarca Andina.





La obra, esperada por más de 15 años, fue destacada por ambos mandatarios como una respuesta concreta a una demanda histórica de los vecinos y del sector productivo regional. “Es una inversión de casi 15.000 millones de pesos que duplica la capacidad energética de Chubut y Río Negro. Una deuda pendiente que hoy se transforma en realidad”, señaló Torres.

Weretilneck , por su parte, subrayó el valor de la integración provincial: “La comarca tiene una identidad que trasciende límites políticos. Esta estación es previsibilidad y crecimiento. Nos permite proyectar el futuro con más estabilidad y planificación”.





La estación transformadora ya se encuentra electrificada desde este jueves y constituye la primera etapa de un plan energético más amplio. Según detallaron los mandatarios, en un plazo de uno a dos meses culminará la línea complementaria que dará mayor estabilidad al sistema, mientras Río Negro avanza en la licitación para conectar la central de El Bolsón con Lago Escondido, lo que permitirá un doble ingreso de energía a la región.









El impacto será inmediato tanto en la vida cotidiana como en la producción local. “Hay industrias electro intensivas y productores con demanda insatisfecha. Hoy abrimos la puerta a ese crecimiento”, afirmó Torres. Además, anticipó que próximamente se inaugurará en Golondrinas un centro de brigadistas para prevención de incendios, otra obra postergada por Nación y retomada con financiamiento provincial.





Ambos gobernadores coincidieron en que la obra representa no solo un alivio para los recurrentes cortes e inestabilidades, sino también un símbolo de cooperación patagónica. “Con decisión política y trabajo conjunto, las provincias estamos demostrando que se puede avanzar en obras estratégicas sin esperar indefinidamente al Gobierno Nacional”, destacó Weretilneck .





La nueva estación transformadora de Coihue se convierte así en un hito para la Comarca Andina, garantizando energía estable y segura a miles de familias y emprendimientos que, hasta hoy, padecían las limitaciones de un sistema colapsado.