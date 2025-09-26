Histórico avance energético en la Comarca Andina: inauguraron el doble anillado eléctrico



La obra garantiza potencia estable para el desarrollo productivo de la región, tras 15 años de espera. Hecho histórico con la puesta en marcha del doble anillado eléctrico, una infraestructura clave que permitirá contar con energía sustentable y estable en toda la zona cordillerana. Lo destaco la secretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini. La obra garantiza potencia estable para el desarrollo productivo de la región, tras 15 años de espera. Hecho histórico con la puesta en marcha del doble anillado eléctrico, una infraestructura clave que permitirá contar con energía sustentable y estable en toda la zona cordillerana. Lo destaco la secretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini.

Expresó que se trata de una obra largamente esperada: “Parecía que arrancaba y no. Hace 15 años que estábamos aguardando que este tránsito pudiera ser colocado. Hoy estamos muy agradecidos con el gobernador de Chubut Ignacio Torres, por haber tomado la decisión con la firmeza que se necesitaba para poder ponerlo en funcionamiento”.

Confini subrayó la relevancia de la iniciativa para la economía regional: “Este anillado garantiza potencia. Eso significa que la comarca podrá desarrollar industria, acompañar el crecimiento de la demanda de energía y proyectar un futuro con valor agregado”.

Además, la funcionaria resaltó el trabajo político y territorial detrás del proyecto, con especial énfasis en la participación ciudadana: “No queremos convencer a la gente para que esté a favor, sino que sea parte del proyecto, que lo sienta propio. Por eso, meses antes de cada audiencia pública trabajamos en territorio para que cada vecino conozca de qué se trata”.





En diálogo con los medios, la secretaria también se refirió a los desafíos futuros que asumirá en su nuevo rol en el Senado nacional, aunque reconoció que dejará atrás un fuerte arraigo territorial: “Obviamente uno no se desprende del territorio. El desafío de poder defender a cada rionegrino y cada rionegrina, y de sostener nuestras banderas productivas, es superador a cualquier otra cosa”.

Con esta obra, la Comarca Andina deja atrás años de limitaciones energéticas y abre una nueva etapa para su desarrollo industrial, turístico y social.