Lotería de Río Negro y la UNRN lanzan el concurso “Bien Estar” para estudiantes

Lotería de Río Negro, junto a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), invita a las y los estudiantes a participar del concurso “Bien Estar”, una propuesta creativa que busca reflexionar sobre temas actuales y de gran impacto social, como el juego responsable, los hábitos saludables, los consumos problemáticos y el cuidado del ambiente.





La iniciativa se enmarca en el Día del Estudiante y tiene como objetivo generar conciencia desde la mirada joven, crítica y comprometida de la comunidad universitaria. Las y los estudiantes podrán presentar producciones visuales (fotografías, ilustraciones o imágenes generadas con IA) o audiovisuales (videos de hasta 60 segundos) de manera individual o en grupos de hasta tres integrantes.





Un jurado especializado evaluará las propuestas y premiará a las más creativas. El primer lugar recibirá una Tablet Pro para cada integrante del equipo ganador, el segundo lugar una Tablet Simple para cada integrante y el tercer lugar un par de auriculares para cada uno de los participantes distinguidos.





El desafío invita a trabajar en torno a cuatro grandes ejes:

Juego en la población estudiantil: ¿Cómo juegan los y las jóvenes? ¿Dónde están los límites entre el juego legal e ilegal?









●Hábitos saludables: alimentación, actividad física y cuidado del cuerpo y la mente.









●Consumos problemáticos: desde sustancias psicoactivas hasta conductas como el uso excesivo de redes o videojuegos.









●Responsabilidad social y medio ambiente: acciones para construir comunidades más sostenibles y comprometidas.









El concurso está destinado exclusivamente a estudiantes de la UNRN. Las producciones deberán ser originales, creativas y cumplir con las especificaciones técnicas: videos de hasta 60 segundos, imágenes en formato JPG o PNG y contenidos que no resulten ofensivos, discriminatorios o violentos.





Las propuestas se podrán enviar hasta el 30 de septiembre a través de un formulario disponible en la universidad.





Para más información, se pueden consultar las bases y condiciones o escribir a: vidaestudiantil@unrn.edu.ar.

Con esta iniciativa, Lotería de Río Negro reafirma su compromiso con la promoción del Juego Responsable y la construcción de una sociedad más consciente, a través de la creatividad y el aporte de las juventudes.