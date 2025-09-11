Recomendaciones para la la compra y venta de tierras en la Localidad de El Hoyo

La Municipalidad de El Hoyo impulsa que todas las operaciones inmobiliarias se realicen de manera segura, legal y transparente. En ese marco, recuerda a los vecinos la importancia de informarse antes de concretar una compra o una venta.





En el caso de las compras, se recomienda asesorarse previamente y verificar las condiciones de acceso, la existencia de servicios básicos y el estado dominial de la propiedad. Para la zona rural, la normativa establece un mínimo de dos hectáreas indivisas. Además, cuando se adquiere en condominio, la Dirección General de Servicios Públicos habilita un solo servicio de luz y agua por inmueble.





En lo que respecta a las ventas, no se deben ofrecer terrenos que no cumplan con la superficie mínima requerida ni carezcan de acceso físico o servicios. En el caso de tierras fiscales, es indispensable solicitar autorización al Concejo Deliberante.









Las consultas e información se podrán hacer en la Odficina de la Dirección de Tierras al correo electrónico tierrasycatastro.meh@gmail.com