Reincidente principio de incendio en pleno centro de El Bolsón





Bomberos Voluntarios debieron intervenir este martes en una vivienda céntrica de la localidad, donde una chimenea tomó fuego. Es la segunda vez en menos de un mes que acuden al mismo domicilio, tras un hecho similar ocurrido el 20 de agosto.





Minutos antes de las 20 horas de este martes, las sirenas de los Bomberos Voluntarios volvieron a sonar en El Bolsón, alertando sobre una emergencia en la zona céntrica.









En diálogo con Noticias del Bolsón, el jefe del Cuerpo Activo, Enzo Navarro, informó que el aviso llegó desde la comisaría local, advirtiendo sobre un principio de incendio en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Perito Moreno y Balcarce.





Al arribar al lugar, los voluntarios constataron que la chimenea estaba en llamas y procedieron a sofocar el fuego de manera inmediata. Gracias a la rápida intervención, la situación no pasó a mayores y no se registraron daños de consideración.













Navarro destacó que se trató del mismo domicilio donde el pasado 20 de agosto los bomberos habían tenido que actuar por un episodio similar.