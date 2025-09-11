RN23: se permitirá la circulación por 8.5 km de la nueva traza entre Clemente Onelli y Comallo

Vialidad Nacional informa que a partir de mañana se podrá transitar por un nuevo tramo de la Ruta Nacional 23, entre Comallo y Clemente Onelli. En total son unos 8.5 km, de los cuales 4 km tienen carpeta asfáltica y los restantes son de ripio.





La medida de apertura se pudo establecer luego de tareas de conservación que incluyeron acciones de relleno y nivelación de los tramos no pavimentados, señalamiento vertical preventivo, informativo y reglamentario, colocación de barandas metálicas de contención y pretiles delimitadores de carril en las transiciones asfalto/ripio, optimización de banquinas y movimiento de suelo.





Al permitir la circulación por estos 8.5 km de la zona intervenida no solo se busca mejorar las condiciones de seguridad del recorrido, sino también aprovechar los sectores pavimentados para agilizar la circulación, evitar los tramos con curvas pronunciadas y ordenar la circulación vehicular, tanto de vehículos livianos como pesados.









Por otra parte, se destaca que continúan las tareas de mejora de los desvíos, entre Clemente Onelli y Dina Huapi, para garantizar la transitabilidad por los mismos.





Vialidad Nacional solicita a los usuarios respetar las indicaciones del personal presente sobre la calzada y, ante la presencia de equipos viales, circular a baja velocidad. Asimismo, se recuerda que es obligatorio transitar con luces bajas encendidas y llevar correctamente colocado el cinturón de seguridad.





Si requiere asistencia para emergencias podrá comunicarse con el Centro de Atención al Usuario las 24 horas, todos los días, llamando a las líneas gratuitas 0800-222-6272 / 0800-3330073 o enviando un mensaje de texto vía Whatsapp. Además, antes de iniciar un viaje es importante verificar el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional: argentina.gob.ar/rutasnacionales.