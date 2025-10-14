Accidente en barrio Usina: dos vehículos involucrados y dos personas trasladadas al hospital









En la jornada del martes se registró un accidente vehicular en el barrio Usina, donde colisionaron una camioneta Ford F100 y un Renault Clio. En el automóvil viajaban cuatro ocupantes, entre ellos un menor de edad y una mujer embarazada, quienes fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica preventiva. En la camioneta se desplazaba una sola persona, que no sufrió lesiones de consideración.









El Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Enzo Navarro, informó que el personal de la institución trabajó junto a Policía, Gabinete de Criminalística y personal de Tránsito Municipal en el lugar del siniestro, realizando las tareas de asistencia y prevención correspondientes.









Navarro destacó la importancia de cumplir con las normas establecidas en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, que establece las condiciones indispensables para circular de manera segura. “Muchas veces estos accidentes se podrían evitar si todos los vehículos cumplieran con lo básico: luces reglamentarias en correcto funcionamiento, seguro obligatorio vigente y respeto a las normas de circulación”, subrayó.





Autoridades viales reiteraron el pedido a la comunidad para mantener los vehículos en condiciones, especialmente ante el incremento de la circulación nocturna y las condiciones climáticas cambiantes. “La prevención comienza por cada conductor. Las luces, el cinturón y el seguro no son opcionales, son elementos que salvan vidas”, concluyó un ocasional testigo.