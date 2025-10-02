ActivaMente reunió a más de 1.500 personas mayores en Viedma

Noticias Del Bolson octubre 02, 2025

Más de 1.500 personas se reunieron en Viedma para celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores con una gran jornada de encuentro, música y recreación. El Gobernador Alberto Weretilneck estuvo presente para acompañar y compartir la alegría de la propuesta, que forma parte del programa provincial ActivaMente, orientado a promover el disfrute, la integración y el envejecimiento activo.
La actividad, organizada por la Secretaría de Políticas Públicas y Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, continuará esta semana en General Roca y Bariloche, siempre con entrada libre y gratuita.

En total, el programa alcanzará a unas 8.000 personas en toda la provincia. La actividad, organizada por la Secretaría de Políticas Públicas y Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, continuará esta semana en General Roca y Bariloche, siempre con entrada libre y gratuita.


En la capital rionegrina, el anexo del Polideportivo Cayetano Arias fue escenario de juegos recreativos, asesoramiento nutricional, baile, sorteos y espectáculos musicales, con la actuación destacada de Antonio Ríos y Sele Vera.
La jornada contó con la participación del Intendente de Viedma, Marcos Castro; el impulsor de la iniciativa, el ex Ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Juan Pablo Muena, junto al Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis. También acompañaron el Secretario de Deporte, Nahuel Astutti; el Secretario de Políticas Públicas y Personas Mayores, Fernando Henríquez; la Secretaria de Función Pública, Tania Lastra y el Presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López.

Además, estuvieron presentes agentes sanitarios del hospital, el SIARME, Defensa Civil, y la Dirección General de tránsito del Municipio.
Las celebraciones seguirán este jueves en el estadio Luis Maiolino de General Roca, que reunirá a adultos mayores de la región en otra jornada de actividades recreativas y artísticas. El viernes, el salón de los Bomberos de Bariloche recibirá a vecinas y vecinos de la zona Andina para cerrar el ciclo con propuestas culturales, sorteos y música en vivo.


El Día Internacional de las Personas Mayores es también una oportunidad para reconocer el aporte activo de las y los adultos mayores en la vida social y cultural de Río Negro, reafirmando el compromiso de seguir construyendo comunidades inclusivas e integradoras.








Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)