ActivaMente reunió a más de 1.500 personas mayores en Viedma

En total, el programa alcanzará a unas 8.000 personas en toda la provincia. La actividad, organizada por la Secretaría de Políticas Públicas y Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, continuará esta semana en General Roca y Bariloche, siempre con entrada libre y gratuita.

En la capital rionegrina, el anexo del Polideportivo Cayetano Arias fue escenario de juegos recreativos, asesoramiento nutricional, baile, sorteos y espectáculos musicales, con la actuación destacada de Antonio Ríos y Sele Vera.

La jornada contó con la participación del Intendente de Viedma, Marcos Castro; el impulsor de la iniciativa, el ex Ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Juan Pablo Muena, junto al Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis. También acompañaron el Secretario de Deporte, Nahuel Astutti; el Secretario de Políticas Públicas y Personas Mayores, Fernando Henríquez; la Secretaria de Función Pública, Tania Lastra y el Presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López.





Además, estuvieron presentes agentes sanitarios del hospital, el SIARME, Defensa Civil, y la Dirección General de tránsito del Municipio.

Las celebraciones seguirán este jueves en el estadio Luis Maiolino de General Roca, que reunirá a adultos mayores de la región en otra jornada de actividades recreativas y artísticas. El viernes, el salón de los Bomberos de Bariloche recibirá a vecinas y vecinos de la zona Andina para cerrar el ciclo con propuestas culturales, sorteos y música en vivo.

El Día Internacional de las Personas Mayores es también una oportunidad para reconocer el aporte activo de las y los adultos mayores en la vida social y cultural de Río Negro, reafirmando el compromiso de seguir construyendo comunidades inclusivas e integradoras.

Más de 1.500 personas se reunieron en Viedma para celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores con una gran jornada de encuentro, música y recreación. El Gobernador Alberto Weretilneck estuvo presente para acompañar y compartir la alegría de la propuesta, que forma parte del programa provincial ActivaMente, orientado a promover el disfrute, la integración y el envejecimiento activo.