Alertan por intentos de estafa con el trámite de libre deuda de tránsito. Bariloche

Noticias Del Bolson octubre 14, 2025

El Municipio de Bariloche advirtió sobre recientes intentos de fraude vinculados al trámite de libre deuda de tránsito. Recordaron que el servicio es totalmente gratuito y solo puede gestionarse a través de los canales oficiales.
En los últimos días se registraron intentos de estafa a vecinos y vecinas de Bariloche relacionados con el trámite de libre deuda de tránsito. Personas ajenas a la Municipalidad estarían contactando a la población para solicitar sumas de dinero de hasta 30 mil pesos, ofreciendo realizar la gestión y difundiendo números de teléfono falsos.
Desde el Municipio se alertó a la comunidad para que verifique siempre los canales oficiales de comunicación antes de brindar información personal o efectuar pagos, y se recordó que el trámite de libre deuda de tránsito es completamente gratuito.

La Subsecretaría de Tránsito y Transporte reiteró que no se cobra ningún monto bajo ningún concepto, y que la única vía oficial para solicitarlo es mediante el correo electrónico transitolibredeudamscb@gmail.com o a través de WhatsApp al 2944-307489.

Finalmente, el Municipio solicitó a la comunidad no compartir datos personales ni realizar transferencias ante solicitudes sospechosas, y mantenerse atenta a posibles fraudes o comunicaciones falsas. (ANB)











