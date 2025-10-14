Alertan por intentos de estafa con el trámite de libre deuda de tránsito. Bariloche

En los últimos días se registraron intentos de estafa a vecinos y vecinas de Bariloche relacionados con el trámite de libre deuda de tránsito. Personas ajenas a la Municipalidad estarían contactando a la población para solicitar sumas de dinero de hasta 30 mil pesos, ofreciendo realizar la gestión y difundiendo números de teléfono falsos.

Desde el Municipio se alertó a la comunidad para que verifique siempre los canales oficiales de comunicación antes de brindar información personal o efectuar pagos, y se recordó que el trámite de libre deuda de tránsito es completamente gratuito.





La Subsecretaría de Tránsito y Transporte reiteró que no se cobra ningún monto bajo ningún concepto, y que la única vía oficial para solicitarlo es mediante el correo electrónico transitolibredeudamscb@gmail.com o a través de WhatsApp al 2944-307489.





Finalmente, el Municipio solicitó a la comunidad no compartir datos personales ni realizar transferencias ante solicitudes sospechosas, y mantenerse atenta a posibles fraudes o comunicaciones falsas. (ANB)