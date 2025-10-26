Bruno Pogliano emitió su voto en El Bolsón



El intendente de El Bolsón y candidato a senador suplente por el circuito , Bruno Pogliano, ejerció hoy su derecho al voto en el marco de las elecciones nacionales de medio término.





Pogliano, llegó a la mesa de votación, cumpliendo con todos los protocolos establecidos y acompañado por su equipo de colaboradores. La votación transcurrió con normalidad, en un clima de expectativa por los resultados que se conocerán al finalizar la jornada.





El candidato destacó la importancia de la participación ciudadana y alentó a todos los vecinos del circuito a acercarse a las urnas. “Hoy más que nunca, cada voto cuenta. Es fundamental que todos ejerzamos nuestro derecho de manera consciente y responsable”, afirmó.





La elección en San Carlos de Bariloche y El Bolsón renovará parte de la representación legislativa, y la participación de figuras locales como Pogliano refleja el interés de los candidatos en estar presentes en la comunidad durante la jornada electoral.