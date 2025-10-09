Controlaron un principio de incendio en un vehículo en pleno centro de El Bolsón

Minutos después de las 18:00 de este jueves, personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón debió acudir a un llamado que alertaba sobre un incendio vehicular en la avenida San Martín al 3275.

Según informaron desde el cuartel, alrededor de las 18:12 horas se recibieron varios llamados de vecinos que daban cuenta de que un automóvil Volkswagen Senda estaba siendo afectado por las llamas en el sector del motor. De inmediato se despachó una unidad al lugar.

Al arribar, los bomberos constataron que el principio de incendio había sido controlado por peatones que, con el uso de extintores, lograron sofocar las llamas antes de que se propagaran.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni mayores daños materiales, gracias a la rápida intervención de los transeúntes y la pronta llegada del personal de emergencias.

Imagen ilustrativa.