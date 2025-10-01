Desde este viernes quedarán prohibidas las quemas en El Bolsón







Imagen de archivo Imagen de archivo





Tras un invierno con escasas precipitaciones y suelos muy secos, sumado al viento característico de la primavera, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) advirtió que a partir de este viernes quedarán totalmente prohibidas las quemas en la localidad y zonas aledañas.





Ariel Ruiz, responsable del área de Servicio Técnico del SPLIF El Bolsón, explicó en diálogo con Noticias del Bolsón que todavía quedan tres días de permisos controlados, que se están aprovechando para trabajos de prevención. “Pese a que parece húmedo, el terreno está muy seco por la falta de lluvias. Ya tuvimos más de una docena de quemas descontroladas que pudieron ser contenidas a tiempo”, señaló.

El funcionario recordó que quienes realicen quemas autorizadas hasta el viernes deben extremar las precauciones: mantener agua cerca, delimitar con cortafuegos y no abandonar el lugar bajo ninguna circunstancia. Además, subrayó que dentro del casco urbano las quemas están prohibidas, por lo que las ramas y residuos deben destinarse al chipeo o traslado.





De cara al verano, Ruiz anticipó que “todos los pronósticos indican una temporada muy complicada”, e instó a la población a evitar cualquier tipo de fogón o encendido innecesario. “A partir del sábado, todo humo detectado será considerado un incendio forestal y se intervendrá de inmediato. Las multas son importantes, por lo que pedimos responsabilidad”, remarcó.

El SPLIF mantendrá guardias permanentes durante toda la temporada estival y recordó que la máquina chipeadora seguirá disponible para la disposición de ramas y residuos vegetales.