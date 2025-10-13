Detuvieron a un hombre en Loma del Medio por incumplir una medida de restricción





La Policía intervino durante la madrugada del sábado tras constatar que el sujeto, con denuncias previas por violencia de género, se encontraba en el domicilio de su expareja pese a tener una prohibición de acercamiento.





Durante la madrugada del sábado, personal policial procedió a la detención de un hombre residente en Loma del Medio, quien violó una medida judicial que le prohibía acercarse al domicilio de su expareja.





Según se informó desde la unidad, los efectivos realizaban rondines preventivos por disposición de la Fiscalía, cuando constataron la presencia del individuo en el lugar indicado. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 12ª, con apoyo del equipo de Prevención de Loma del Medio.





Al momento de ser identificado, el sujeto se encontraba en evidente estado de ebriedad y reaccionó con insultos hacia su expareja, manteniendo una actitud alterada ante la presencia policial, motivo por el cual se procedió a su detención.





Fuentes policiales confirmaron que el hombre contaba con antecedentes y denuncias previas por violencia de género, y que la medida de protección vigente había sido dictada recientemente.





El detenido quedó a disposición de la Fiscalía, que continuará con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa por incumplimiento de una orden judicial y violencia de género.