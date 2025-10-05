Dos intervenciones de Bomberos Voluntarios de El Bolsón durante la tarde del domingo





Noticiasdelbolson dialogó con el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Enzo Navarro, quien informó que el cuartel registró dos salidas consecutivas durante la tarde de este domingo.

La primera intervención ocurrió cerca de las 16:30 horas, cuando se recibió un aviso por una femenina lesionada en el Polideportivo Municipal. Al arribar al lugar, la dotación constató que la persona presentaba una luxación de rodilla, por lo que se trabajó de manera conjunta con personal del Hospital local para su atención y posterior traslado al nosocomio.

Minutos más tarde, alrededor de las 16:40 horas, se despachó una unidad de primer ataque al barrio Los Hornos, sobre calle Eusebio Barría, debido a una quema en curso. Al llegar al sitio, los bomberos intervinieron rápidamente y obligaron al propietario a extinguir el fuego, evitando así su propagación.

En ambos hechos trabajaron Bomberos Voluntarios de El Bolsón junto al personal del Hospital local.