El Manso vivió una jornada a puro motor con el Segundo Super Enduro









Entre lluvia, nieve y sol, la localidad de El Manso fue escenario este fin de semana del Segundo Super Enduro, un evento deportivo que reunió a más de 500 personas y 78 motos, en una verdadera fiesta del deporte motor y la naturaleza patagónica.

El comisionado de fomento, Carlos Almansan, destacó la importancia del encuentro como puntapié inicial de la temporada:

“Fue un espectáculo que no se esperaba y un muy buen comienzo para la temporada. Esperamos seguir con este tipo de eventos que generan movimiento y posicionan a El Manso como un destino turístico y deportivo”, señaló.





El funcionario valoró además la presencia de visitantes que llegaron para pasar todo el fin de semana y disfrutar de la gastronomía local:

“Las comidas van a ser una parte importante de lo que ofrecemos. La gente viene a disfrutar del entorno, del río y de nuestros campings. Comer algo a la orilla del Manso abre el apetito y deja recuerdos únicos”, sostuvo.

En la misma línea, Almanzar adelantó que la Comisión de Fomento proyecta nuevos eventos deportivos:

“Estamos trabajando en propuestas de trekking y ciclismo. Queremos seguir recibiendo actividades de este nivel y mostrar todo lo que este lugar tiene para ofrecer”, afirmó.





De boxeador a organizador: Lucas Sánchez y el desafío del Super Enduro

El organizador del evento, Lucas Sánchez, ex boxeador y apasionado del enduro, celebró la gran convocatoria y el clima cambiante que acompañó la jornada.

“Tenemos 78 motos entre niños, aficionados y profesionales. El público está feliz, y eso es lo que más nos motiva. Esto es el verdadero Super Enduro: barro, trepadas, sol, nieve y mucha adrenalina”, comentó.





El circuito, diseñado por el propio Sánchez junto a su esposa, demandó un mes de trabajo:

“Lo hicimos los dos solos. Sabemos que el terreno se va rompiendo y eso lo hace más desafiante. Es lo que buscan los pilotos: dificultad y mejora constante”, explicó.

La carrera incluyó momentos intensos en las trepadas, donde varios competidores debieron buscar salidas alternativas. “Es parte del juego, del espíritu del enduro”, agregó Sánchez.









El organizador también adelantó que la próxima fecha del campeonato será en Lago Puelo, en el sector de El Radal, con apoyo del gobierno del Chubut.

“Estamos desbloqueando lugares imposibles como El Manso, Lago Puelo y Epuyén. Son escenarios andinos, con tierra negra, árboles y todo tipo de terrenos. Es una experiencia única”, remarcó.

Finalmente, agradeció el respaldo de la Comisión de Fomento de El Manso:

“Nos brindaron el predio y el acompañamiento necesario. Es fundamental tener este tipo de apoyo para fomentar el deporte y mostrar este paraíso natural”, cerró.









Una fiesta del deporte y la naturaleza

El Segundo Super Enduro de El Manso combinó aventura, paisajes y camaradería. Entre asados, motores y climas cambiantes, la jornada dejó en claro que el Manso no solo es rafting y belleza natural: también es escenario de grandes eventos deportivos que abren la temporada estival en la Comarca Andina.

🏁 Resultados del Super Enduro – El Manso

🔹 Categoría Promocionales

1️⃣ Nicolás Hondere (#404) – El Bolsón

2️⃣ Cristian García

3️⃣ Gabriel Hondere

🔹 Categoría Master Promo

1️⃣ Leandro Leoni – El Bolsón

2️⃣ Carlos Bachmann

3️⃣ Mariano Tagle

🔹 Categoría Picantes Pro

1️⃣ Amadeo Detri

2️⃣ Manuel Maier

🔹 Categoría Picantes A

1️⃣ Mariano Koszutski

2️⃣ Felipe Koszutski

3️⃣ Matías Koszutski

🔹 Categoría Picantes B

1️⃣ Matías Barría

2️⃣ Julián Tévez

3️⃣ Martín Soriani

🔹 Categoría Mini Enduro

1️⃣ Tomás

2️⃣ León

3️⃣ Camilo