Más de 400 vecinos acompañaron a Juntos Defendemos Río Negro en El Bolsón





Con una convocatoria que superó las 400 personas, Juntos Defendemos Río Negro (JDRN) reunió a vecinos y vecinas de toda la comarca en una jornada que reafirmó la fuerza del espacio de cara a las elecciones del 26 de octubre. Los candidatos Facundo López (senador) y Juan Pablo Muena (diputado), junto al intendente local y también candidato Bruno Pogliano, encabezaron las actividades y dejaron un mensaje claro: defender a Río Negro es trabajar, producir y decidir por nosotros mismos, sin esperar órdenes desde Buenos Aires.













“Cuando uno viaja por la Ruta 40 y ve su estado, entiende todo. Entiende que para los gobiernos nacionales somos una postal, pero para nosotros es la vida diaria: es producción, es turismo, es trabajo. Por eso insistimos en que el 26 de octubre elegimos entre seguir dependiendo del desinterés de Buenos Aires, con candidatos que respondan a Cristina, Milei o Grabois, o podemos elegir construir un federalismo real, con representantes que defiendan a Río Negro en serio”, expresó Facundo López.













El candidato a senador remarcó que, a pesar del abandono del Gobierno Nacional, Río Negro fue una de las pocas provincias que aumentó el empleo privado, gracias a “una gestión provincial que planifica, genera confianza y atrae inversiones reales: 2.500 rionegrinos trabajando en Vaca Muerta Oil Sur, 130 jacobacinos en Calcatreu, 210 portuarios en San Antonio Este. Ese es el camino que queremos llevar al Congreso: más producción, más trabajo y más estabilidad para las familias rionegrinas”.





A su turno, Juan Pablo Muena, vecino de la región y candidato a diputado nacional, sostuvo que “el 26 de octubre se vota entre Río Negro y el centralismo porteño. Entre quienes vivimos acá y los que vienen solamente en campaña, a decirnos qué hacer y cómo hay que hacerlo.”













Muena destacó que “la defensa se demuestra con hechos: con hospitales funcionando, con escuelas abiertas, con obras que generan empleo y con políticas que protegen a los jubilados, a los estudiantes y a las personas con discapacidad. Eso hace el Gobierno de Weretilneck, y eso vamos a seguir defendiendo en el Congreso.”





El intendente Bruno Pogliano, candidato a senador nacional y anfitrión del encuentro, afirmó que El Bolsón tiene memoria y recordó que “las obras que cambiaron nuestra vida llegaron de la mano del Gobierno Provincial: el gas, el anillo eléctrico, los programas de empleo, la inversión en deporte y producción. Por eso acompañamos la lista verde, porque cumple y defiende lo nuestro.”





Durante toda la tarde, los candidatos desarrollaron una intensa agenda de trabajo. Visitaron el club de Rugby Jabalíes, donde conversaron con los jóvenes sobre sus proyectos y el impulso del deporte local; luego recorrieron el CIC del barrio Primavera, donde charlaron con los talleristas; y concluyeron la jornada en COOPETEL, donde abordaron temas clave para el crecimiento y la planificación de la ciudad. Fueron espacios de diálogo y proyectos compartidos, que reafirman el trabajo conjunto con la comunidad.













Juntos Defendemos Río Negro está integrado por fuerzas provinciales y municipales y representa la voz genuina de quienes viven y producen en esta provincia. “Somos una fuerza que nació en Río Negro y solo responde a los rionegrinos. Defendemos a nuestra gente, nuestros recursos. El 26 votamos entre representantes que defiendan a Río Negro o alcahuetes de Buenos Aires, que responde en los partidos nacionales”, cerró López.