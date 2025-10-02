El Bolsón celebra el Día del Recolector de Residuos con reconocimiento y agradecimiento a su labor

En el Corralón Municipal, Orlando Villaruel destacó el trabajo de los 40 recolectores locales, quienes diariamente enfrentan las inclemencias del tiempo y los desafíos de la calle para mantener limpia la ciudad. Además, resaltó el reconocimiento de la comunidad y las mejoras en la flota de camiones.

En el marco del Día Nacional del Recolector de Residuos, El Bolsón rindió homenaje a quienes cada jornada garantizan que la ciudad se mantenga en condiciones de higiene y salubridad. Desde el Corralón Municipal, el encargado Orlando Villaruel compartió detalles sobre la labor de los 40 trabajadores que día a día recorren las calles para levantar los residuos domiciliarios.

“Es un trabajo que no se detiene ni con lluvia, heladas o calor. Siempre estamos al servicio de la comunidad”, expresó Villaruel, subrayando el esfuerzo constante que implica la tarea.

El encargado también remarcó que, si bien la labor suele ser reconocida por la sociedad, sobre todo en fechas festivas donde reciben saludos o presentes, persisten algunos desafíos cotidianos, como la presencia de perros sueltos que en ocasiones generan complicaciones. “Sí, ha habido recolectores mordidos, pero la gente responde y muchas veces se hace cargo de los medicamentos”, explicó.









En relación a las condiciones laborales, Villaruel aseguró que el personal cuenta con indumentaria y elementos de seguridad adecuados, además de haber recibido recientemente dos nuevos camiones compactadores que se suman a la flota en funcionamiento. “Estamos bastante bien, incluso reparando los vehículos más viejos”, señaló.

Si bien el servicio no se detiene en su día, los trabajadores del corralón tienen previsto compartir un almuerzo especial como forma de celebración. “Mañana queremos compartir algo al mediodía acá en el corralón, por ahí pueden pasar a churrasquear”, invitó Villaruel con una sonrisa.

De esta manera, El Bolsón homenajea a los recolectores, reconociendo en ellos a un sector esencial para la vida cotidiana y la salud pública de toda la comunidad.