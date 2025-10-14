El Bolsón: Curso de renovación de carnet de manipulación de alimentos

Noticias Del Bolson octubre 14, 2025





Desde el área de Comercio de la Municipalidad de El Bolsón, informamos a la comunidad que este mes se realizará el curso de renovación del carnet de manipulación de alimentos. 
Este curso está destinado exclusivamente a quienes tengan el carnet próximo a vencerse.
La fecha será el martes 28 de octubre de 13.30 a 16.30 hs, con posibilidad de modificación en la fecha o en los horarios. 
Los interesados podrán inscribirse en la web oficial del municipio, sección “comercio”.
¡No te pierdas la oportunidad de renovar tu carnet y seguir trabajando de forma segura y responsable!











Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)