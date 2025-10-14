El Bolsón: Curso de renovación de carnet de manipulación de alimentos

Desde el área de Comercio de la Municipalidad de El Bolsón, informamos a la comunidad que este mes se realizará el curso de renovación del carnet de manipulación de alimentos.
Este curso está destinado exclusivamente a quienes tengan el carnet próximo a vencerse.
La fecha será el martes 28 de octubre de 13.30 a 16.30 hs, con posibilidad de modificación en la fecha o en los horarios.
Los interesados podrán inscribirse en la web oficial del municipio, sección “comercio”.
