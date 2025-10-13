El Bolsón registró un 63% de ocupación durante el fin de semana del Oktoberfest

A pesar de un inicio lluvioso, la celebración cervecera atrajo a miles de visitantes y dejó un balance altamente positivo para el sector turístico, gastronómico y comercial de la localidad.

La localidad de El Bolsón vivió un fin de semana de intensa actividad turística con motivo del Oktoberfest, la tradicional fiesta que homenajea a la cerveza artesanal y a la producción local. Según informó el secretario de Turismo, Nicolás Dischenky, la ocupación rondó el 63%, un número alentador para el mes de octubre.

“El viernes comenzó con lluvia y pensamos que se suspendía definitivamente, pero el sábado el clima acompañó y pudimos realizar el evento completo. Desde las 9 de la mañana hasta casi la medianoche hubo muchísima gente disfrutando”, destacó Dischenky.









El funcionario valoró el trabajo conjunto entre el sector público y el privado, especialmente con los gastronómicos y cerveceros locales que apostaron al desarrollo de la fiesta. “Se hizo un trabajo muy bueno con los gastronómicos y con los cerveceros que apostaron al evento. El flujo de gente fue excelente y, para arrancar octubre con un 63% de ocupación, es más que positivo”, subrayó.

El Bolsón además fue sede del encuentro de Newcomb, que reunió a más de 51 equipos de distintas localidades, sumando un importante movimiento de visitantes que se reflejó en el sector hotelero y en la actividad comercial.

“Fue un fin de semana de alegría, buena onda y mucha predisposición. La fiesta fue un verdadero festejo para todos”, expresó el secretario, destacando también la participación de bandas locales, la feria regional y el espacio de la calle Onelli, que acompañaron la propuesta cultural y turística.

Dischenky sostuvo que la Oktoberfest “vino para quedarse”, en el marco del calendario anual de eventos que impulsa la Municipalidad. “El trabajo colectivo con los privados está dando sus frutos. La inversión que hicieron fue importante y el acompañamiento del Estado también. Apostar a un evento, incluso con el riesgo de la lluvia, demuestra compromiso y visión de futuro”, afirmó.









Un octubre prometedor para el turismo local

Además de la Oktoberfest, Dischenky anticipó que El Bolsón se prepara para un mes con gran movimiento, impulsado también por la temporada de tulipanes, otro atractivo que convoca a visitantes de toda la región.

“Estamos muy contentos con el movimiento que hubo este fin de semana y con las perspectivas que se abren para octubre. El balance es sumamente positivo”, concluyó el funcionario.