El Bolsón se posiciona en la FIT 2025 con acuerdos estratégicos y proyección anual









La Feria Internacional de Turismo 2025 cerró sus puertas con balance positivo para El Bolsón, que no solo mostró sus atractivos en el stand patagónico, sino que también avanzó en reuniones clave con operadores mayoristas y representantes de distintas provincias argentinas.





El secretario de Turismo , Nicolás Distchenky, destacó que la participación fue “mucho más que una vidriera” y que permitió abrir la puerta a nuevos convenios comerciales. “Con agencias de turismo mayoristas nos sentamos a trabajar en propuestas concretas para que El Bolsón figure como destino dentro de paquetes turísticos nacionales e internacionales. Que un mayorista te tenga presente no es un tema menor”, afirmó.

En este sentido, el funcionario remarcó la importancia de la “sociedad estratégica” con San Carlos de Bariloche, que facilita la llegada de visitantes a la Comarca Andina como complemento de los circuitos tradicionales. “La idea es que los turistas no solo pasen por Bariloche, sino que se queden al menos dos noches en El Bolsón, disfrutando de su gastronomía, alojamiento y atractivos naturales”, explicó.





Durante la FIT, El Bolsón también avanzó en conversaciones con representantes de Córdoba, Tucumán y Salta, con quienes se proyectan convenios de intercambio y promoción cruzada. “Buscamos generar lazos firmes para que las agencias de esas provincias puedan ofrecer servicios en nuestra zona”, añadió Distchenky.

Uno de los ejes de la estrategia turística de la localidad es consolidar la propuesta de “El Bolsón todo el año”, con actividades que rompan la estacionalidad. “Un mismo paisaje cambia en verano, otoño, invierno y primavera. Tenemos que mostrar esa diversidad. El ejemplo más claro es el Piltriquitrón, que ofrece una postal distinta en cada estación”, sostuvo el secretario.

Si bien el escenario económico plantea incertidumbre en cuanto a tarifas y precios, las expectativas de cara a la temporada alta son alentadoras. “El perfil del turista cambió: hoy decide en el momento dónde quedarse y qué consumir. Pero sabemos que va a venir. Tenemos la certeza de que será una buena temporada”, aseguró el funcionario.

Finalmente, resaltó la visibilidad alcanzada en medios nacionales e internacionales, además de la atención que generó El Bolsón entre influencers de viaje. “Cuando los medios ya te buscan, significa que el destino está consolidándose”, subrayó.





Con una participación activa y acuerdos estratégicos, El Bolsón se posiciona como un destino que apuesta a crecer, diversificarse y recibir visitantes durante todo el año.