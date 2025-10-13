El Hoyo participó de Expo deportes con tres mil personas en Esquel

Noticias Del Bolson octubre 13, 2025



La localidad de El Hoyo fue parte, junto con otros municipios, de la 1a. Expo deportes organizada por la Secretaría de deportes, turismo y cultura de Esquel, acompañada por Chubut deportes. 

Se invitó a los participantes a conocer las distintas actividades que ofrecen el Municipio y los clubes, así como también, los eventos recientes como el Patriada Trail y los que se vienen como la carrera por la vida y los eventos deportivos de la fruta fina.




Se realizaron charlas con referentes deportivos de distintos deportes, participaron instituciones como el Enard, y el viernes se realizó la invitación a los clubes y escuelitas de Esquel para que armen stand de los distintos deportes. 

Asistieron alrededor de tres mil personas en una excelente jornada para realzar y destacar el valor deportivo como meta de esfuerzo y resiliencia.






Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)