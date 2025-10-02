El Plan Castello cumplió y transformó la vida de los rionegrinos

El Gasoducto de la Región Sur es la obra más emblemática: por primera vez, 17.000 vecinos y vecinas de la zona más fría de la provincia accedieron al gas natural, dejando atrás décadas de desigualdad. “El Plan Castello es la mejor demostración de un Estado eficiente, que promete, proyecta y cumple. La vida de la gente cambió para siempre. Hicimos rutas y caminos, plantas potabilizadoras, sistemas de riego y llevamos gas a lugares donde nadie pensaba invertir”, afirmó Weretilneck.





Obras que quedaron para siempre



Entre las transformaciones más significativas, se encuentra la nueva sede central de IPROSS en Viedma, moderna y funcional, que dignifica el trabajo de más de 230 empleados y mejora la atención de miles de afiliados.

Además, se destaca la repavimentación completa de la Ruta Provincial 2, entre San Antonio Oeste y El Solito, se convirtió en una obra estratégica que integró de manera segura los valles con la Costa Atlántica, potenciando el turismo y la salida de la producción regional.





Otro hito fue la creación del Parque Productivo Industrial y Tecnológico de Bariloche (PITBA), una urbanización industrial con 220 lotes y todos los servicios, destinada a empresas nacionales e internacionales. Con más de $660 millones de inversión, el parque ya es un modelo de innovación y desarrollo público-privado que hoy se replica en más de 20 localidades.







En materia de agua y saneamiento, el Plan Castello marcó un antes y un después con la puesta en marcha de modernas plantas en Viedma, Las Grutas, Playas Doradas, Pilcaniyeu, Luis Beltrán, Mainqué y Cinco Saltos, que pusieron fin a décadas de vuelcos de efluentes al río y al mar. En General Roca, una inversión de $414 millones mejoró el sistema de agua potable y benefició a 15.000 vecinos. Estas obras garantizaron servicios esenciales y un salto en calidad ambiental.

El desarrollo energético también tuvo un capítulo clave con la construcción de estaciones transformadoras en Cipolletti, El Solito, Conesa e Ingeniero Huergo, además de 80 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión. Estas infraestructuras no solo fortalecen el sistema eléctrico, sino que también habilitan el riego de 120.000 hectáreas productivas y aseguran energía para industrias y nuevas urbanizaciones.







El plan incluyó, además, la pavimentación de caminos productivos en Paso Piedra, Chichinales y en la Colonia Julia y Echarren, en la zona de Río Colorado, además del Circuito de Mallín Ahogado, mejorando la vida de productores y chacareros. Se suman el nodo de transporte de Los Menucos, en el cruce de las rutas 6, 8 y 23, vital para la logística de la Región Sur; las defensas aluvionales de Cipolletti, que brindan seguridad a 90.000 habitantes frente a inundaciones; y el mejoramiento del brazo sur del río Negro, que optimizó el riego en 20.000 hectáreas de Valle Medio.

Weretilneck destacó que “solo queda pendiente el Plan Director de Cloacas de Villa Regina, que estará terminado en los próximos meses, pero todo el resto se ejecutó”.





Cumplimiento financiero y legado



Con recursos propios, en septiembre la Provincia pagó la cuarta cuota de capital del bono por U$S42.900.000, reduciendo en 44% el stock de deuda desde diciembre de 2023. La deuda en moneda extranjera bajó 39% y la relación deuda/ingresos cayó del 63% al 14%. “Ese endeudamiento en dólares nos permitió concretar transformaciones claves, y lo más importante es que hoy los rionegrinos ya disfrutan de esas obras mientras la Provincia honra todos sus compromisos”, subrayó.

El Gobernador resumió el sentido del programa: “El Plan Castello fue más que un plan de infraestructura. Fue la decisión política de cumplir lo prometido, igualar oportunidades en toda la provincia y dejar un legado tangible de obras que cambiaron para siempre la vida de miles de familias”.





