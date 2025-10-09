Facundo López: “Que el delegado de Vialidad deje de hacer campaña y cumpla con lo que la Justicia le ordena”

“Ahora no pueden mirar más para el costado: Nación tiene que empezar de una vez por todas a arreglar las rutas nacionales en nuestra provincia”, sostuvo hoy el legislador Facundo López, tras conocerse el fallo de la Justicia Federal que obliga a Vialidad Nacional a reparar la Ruta Nacional 151.

López remarcó que “mientras la Justicia ratifica exactamente lo mismo que venimos reclamando desde los intendentes y el Gobierno Provincial —hasta ahora sin respuestas—, el delegado de Vialidad Nacional sigue mirando para otro lado y dedicándose a su campaña política. En lugar de eso, debería ponerse a trabajar y cumplir con lo que la Justicia le ordena. Los rionegrinos no pueden seguir pagando con accidentes, demoras y abandono la desidia del Gobierno Central”.

El legislador fue contundente al reclamar responsabilidad a los funcionarios nacionales: “Durante mucho tiempo pedimos soluciones, advertimos los riesgos y señalamos el abandono. Hoy la Justicia reconoce lo que venimos sosteniendo: Río Negro no puede seguir esperando decisiones que se toman desde un escritorio en Buenos Aires”.

López destacó además que, frente a la ausencia del Estado nacional, fue la Provincia la que asumió el compromiso de cuidar a su gente: “Una vez más tuvimos que hacer lo que Nación no hizo: cuidar a los rionegrinos. Defender nuestra provincia es esto: reclamar, insistir y conseguir resultados. Cuando Nación se borra, Río Negro responde”.

Finalmente, subrayó que este fallo marca un precedente claro: “La Justicia nos da la razón. No se trata de discursos, se trata de hechos. Río Negro defiende lo suyo con convicción, con gestión y con justicia”.