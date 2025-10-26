La jornada electoral se inició sin inconvenientes en todo el país

Noticias Del Bolson octubre 26, 2025

La jornada electoral para renovar la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio del Senado comenzó este domingo sin inconvenientes en todo el país, según informó el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE).

En total, 35.987.634 personas están habilitadas para votar en estos comicios, que por primera vez a nivel nacional se desarrollan utilizando la Boleta Única de Papel (BUP), el nuevo sistema de votación que reemplaza a la tradicional boleta partidaria y que busca simplificar el proceso en el cuarto oscuro.

En esta elección se elegirán 127 diputados y diputadas en todo el territorio nacional, mientras que en ocho distritos también se renovarán 24 bancas del Senado, correspondientes a un tercio de la Cámara Alta.

Uno de los datos destacados de la jornada es la participación de jóvenes de entre 16 y 17 años, quienes pueden votar de manera optativa. Representan el 3,16% del padrón, lo que equivale a 1.139.315 adolescentes habilitados para sufragar. A su vez, 490.726 argentinos residentes en el exterior también están incluidos en el registro electoral y podrán emitir su voto desde los consulados y embajadas.

Las autoridades nacionales informaron que, desde la apertura de los establecimientos a las 8 de la mañana, la actividad se desarrolló con normalidad en todo el territorio, sin reportes de demoras significativas ni incidentes en la conformación de las mesas.











