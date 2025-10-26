La jornada electoral se inició sin inconvenientes en todo el país



La jornada electoral para renovar la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio del Senado comenzó este domingo sin inconvenientes en todo el país, según informó el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE).





En total, 35.987.634 personas están habilitadas para votar en estos comicios, que por primera vez a nivel nacional se desarrollan utilizando la Boleta Única de Papel (BUP), el nuevo sistema de votación que reemplaza a la tradicional boleta partidaria y que busca simplificar el proceso en el cuarto oscuro.





En esta elección se elegirán 127 diputados y diputadas en todo el territorio nacional, mientras que en ocho distritos también se renovarán 24 bancas del Senado, correspondientes a un tercio de la Cámara Alta.





Uno de los datos destacados de la jornada es la participación de jóvenes de entre 16 y 17 años, quienes pueden votar de manera optativa. Representan el 3,16% del padrón, lo que equivale a 1.139.315 adolescentes habilitados para sufragar. A su vez, 490.726 argentinos residentes en el exterior también están incluidos en el registro electoral y podrán emitir su voto desde los consulados y embajadas.





Las autoridades nacionales informaron que, desde la apertura de los establecimientos a las 8 de la mañana, la actividad se desarrolló con normalidad en todo el territorio, sin reportes de demoras significativas ni incidentes en la conformación de las mesas.