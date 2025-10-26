Weretilneck: “Esta elección tiene un valor muy especial por quienes nos representan”



El gobernador Alberto Weretilneck votó esta mañana en la ESRN N°35 de Cipolletti y destacó la importancia del acto democrático como una jornada para renovar la esperanza y reafirmar los valores que unen a la comunidad. Señaló que se trata de una elección "con un fuerte sentido personal", marcada por la participación de dirigentes que acompañaron siempre su gestión.





“Cada elección significa mucho, pero esta tiene un valor muy especial por las personas que están participando. Facundo, Andrea y Juampi han sido parte fundamental de todo este proceso, me acompañaron siempre y son personas con quienes compartimos una misma mirada sobre lo que necesita la provincia”, expresó.





Weretilneck subrayó que la jornada debe servir para “encontrar el rumbo definitivo del país, con estabilidad, crecimiento, creación de empleo y un diálogo más fuerte entre Nación y provincias, empresarios y trabajadores”.





Consultado por la prensa sobre el día después de las elecciones, adelantó que la Provincia continuará concentrada en su agenda de gestión, con proyectos estratégicos como el desarrollo del GNL y la preparación de la temporada de verano, tanto en materia turística como de prevención de incendios.