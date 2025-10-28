La Semana de la Aventura llega a la Comarca Andina con actividades para todos los gustos

Del 22 al 30 de noviembre, prestadores turísticos junto a las áreas locales de Turismo, Deporte y Cultura impulsan una propuesta que invita a vivir la naturaleza a través de experiencias activas como canopy, rafting, escalada, mountain bike y parapente.

Una iniciativa que nace desde los prestadores

La Semana de la Aventura comenzará el 22 de noviembre en el Polideportivo de El Bolsón y se extenderá durante ocho días con distintas actividades diarias, abiertas tanto a residentes como a visitantes.

En diálogo con este medio, la prestadora turística Eliana Caamaño destacó que la propuesta “surgió de algunos prestadores turísticos”, quienes luego convocaron a las áreas municipales correspondientes para sumarse a la organización.

“El área de turismo, deporte y cultura se sumó a colaborar, así que está siendo de forma mixta la organización y con todos los prestadores involucrados, que está buenísimo. Lo fuimos armando en mesas, entre todos.”

La idea, remarca, es que la comunidad local y quienes visiten la región puedan participar:

“Vamos a poder disfrutar los locales y los turistas también.”

Canopy en Mallín Ahogado: adrenalina y bosque nativo

Caamaño es una de las responsables de Patagonia Canopy Tour, situado a 10 minutos del centro de El Bolsón, en la zona de Mallín Ahogado, junto a la catarata.

“Tenemos un circuito de ocho tirolesas en medio del bosque, con cruce del Arroyo del Medio. Es una actividad de una hora y media o dos, según el grupo, que siempre buscamos que sea reducido para que la experiencia sea buena.”

Pero la actividad no es solo aventura: también busca generar conciencia ambiental.

“La experiencia es inmersiva. Hablamos del bosque nativo, de los renovales y de las exóticas como los pinos. Buscamos que la gente se comprometa a cuidarlo junto con nosotros. El proyecto tiene un objetivo más amplio que solo lo turístico.”

El rafting en noviembre, una oportunidad ideal

Dentro de la programación de la Semana de la Aventura, el rafting en el Río Azul aparece como una de las propuestas destacadas para quienes disfrutan del agua y la adrenalina.









“El rafting acá es hermoso. Los que no conocen el río desde adentro viven otra experiencia. Además, hay propuestas donde se puede sumergirse y hacer snorkel, lo cual lo vuelve todavía más interesante.”

Un cierre desde el aire

La semana culminará con una experiencia especial: vuelo en parapente, como broche final de un evento pensado para sentir la comarca desde todos los ángulos.

Un llamado a vivir la naturaleza con respeto

La Semana de la Aventura no solo ofrece actividades recreativas: invita a conectar, aprender y valorar el entorno natural que caracteriza a la Comarca Andina.





Una oportunidad para explorar, disfrutar y cuidar uno de los paisajes más singulares de la Patagonia.