La Policía detuvo a un hombre que sustrajo elementos al conductor de un auto que chocó

Efectivos de la Comisaría 12 detuvieron a un hombre que aprovecho el descuido de un conductor que había protagonizado un accidente y le sustrajo pertenencias personales.

El accidente ocurrió el sábado pasado en la esquina de Costanera y Bartolomé, en el barrio San José, y fue protagonizado por una camioneta Peugueot 504 y un Fiat Punto.

El conductor del primer rodado estaba bajo efectos del alcohol, situación que aprovechó el delincuente para acercarse al vehículo siniestrado y sustraerle su teléfono personal. Intentó además apoderarse de otros elementos, pero no logró su objetivo y se alejó del lugar.









Mientras que el personal policial realizaba las actuaciones de rigor, el sospechoso regresó al sitio del accidente, ocasión en la que fue identificado. En una requisa los uniformados le secuestraron el teléfono que había sustraído y se lo restituyeron a su propietario.

El vehículo Peugeot fue secuestrado por el municipio local, por la alcoholemia positiva de su conductor, mientras que el autor del hurto fue detenido en el marco de las actuaciones del caso.