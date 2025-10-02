Movilización de ATE frente al PAMI, reclaman reincorporación de trabajadora despedida y denuncian irregularidades



En la mañana de este jueves, integrantes de ATE se manifestaron frente a la sede local del PAMI, En la mañana de este jueves, integrantes de ATE se manifestaron frente a la sede local del PAMI,

la protesta se enmarcó en una jornada nacional de lucha que el sector lleva adelante en reclamo de apertura de paritarias, denuncias por recortes en prestaciones y, en el plano local, la exigencia por la reincorporación de la trabajadora María Eugenia Alonso, despedida meses atrás.





Ariel Lobos, referente de ATE, señaló que la jornada se suma al pedido nacional por la actualización salarial: “Hace 360 días que los sueldos del sector están congelados. Además de eso, denunciamos el reticenso en prestaciones, la falta de cobertura de medicamentos y en el caso particular de El Bolsón queremos recordar que falta María Eugenia, despedida injustamente a través de una persecución política e ideológica. Era una trabajadora de carrera que estaba cumpliendo correctamente sus funciones”.

Desde la organización también remarcaron que el reclamo excede lo salarial. “No solamente los trabajadores estamos de paro defendiendo nuestras fuentes laborales, sino también los organismos. En el país entero se están denunciando recortes de prestaciones, de medicamentos y de insumos básicos como los pañales. Además, advertimos sobre la utilización política del padrón de afiliados del PAMI, que se estaría usando con fines partidarios”, agregó Lobos.





Por su parte, Sandra Contreras, otra de las referentes, subrayó que la lucha continuará hasta que Alonso sea reincorporada. “Lamentamos que no exista un espacio de diálogo político para revertir esta situación. La delegación local está a cargo de una militante de La Libertad Avanza, puesta en ese lugar luego del despido de nuestra compañera. Es de público conocimiento. No hay instancia de interlocución a nivel nacional con las organizaciones sindicales, y este gobierno, que dijo venir contra la casta, en realidad vino contra los trabajadores y contra el Estado. Lo que está en juego son derechos, no solo de los empleados, sino también de los usuarios del PAMI”, afirmó.





La manifestación de este jueves en El Bolsón se suma así a las múltiples acciones que se llevaron a cabo en distintos puntos del país, donde las organizaciones insisten en que las medidas de fuerza continuarán hasta obtener respuestas concretas a sus reclamos.