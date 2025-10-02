Mujeres de Viento llega a la Casa del Bicentenario con poesía, música y danza



Este fin de semana, la Casa de la Cultura del Bicentenario será escenario de un espectáculo multidisciplinario titulado Mujeres de Viento, una propuesta artística que reúne literatura, música y danza con la participación de artistas de la comarca andina y de la ciudad de Bariloche. La cita es el sábado, con entrada libre y gratuita.





Carlos Parra Cobos, uno de los impulsores de la actividad, destacó que se trata de “un hermoso encuentro cultural que invita a toda la comunidad a participar y disfrutar de diferentes expresiones artísticas en un mismo espacio”.





El espectáculo toma su nombre de la antología Mujeres de Viento, una obra colectiva escrita por autoras patagónicas, en su mayoría residentes en Bariloche. A partir de esa inspiración, se construyó una puesta en escena que combina la narrativa y poesía de la obra con música, canto y danza en vivo.





Oscar Benítez, uno de los artistas que formará parte del evento, definió la propuesta como “un espectáculo sanador, un pan integral para el alma, ante tanta angustia y rareza de estos tiempos”. Y agregó: “Hay canto, poesía, amor, baile y un compromiso eterno con la gente y con el arte”.





Por su parte, Luz Ayun, también integrante del proyecto, subrayó que se trata de un trabajo colectivo con fuerte arraigo territorial: “Nos reunimos artistas, gestores y ciudadanos de la comarca para darle la bienvenida a quienes llegan desde Bariloche y ensamblar juntos este ‘pancito para el espíritu, un agua fresca para encontrarnos’”.





La función será este sábado en la Casa de la Cultura del Bicentenario, con inicio puntual. Desde la organización se solicita al público asistir con tiempo, apagar los celulares y dejarse llevar por la propuesta. “La idea es jugar un rato y sentir lo que se siente ser viento, ese protagonista permanente en toda la Patagonia”, concluyeron los artistas.